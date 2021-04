Por lluvias en peligro 800 familias

Alrededor de 804 familias que habitan en el municipio de Cuautla están asentadas en zona de alto riesgo de inundación o deslave, sin embargo, la mayoría se resiste a dejar sus hogares.

Previo al inicio de la temporada de lluvias, la dirección municipal de Protección Civil llevó a cabo la entrega de notificaciones; "hasta el momento se ha notificado a más de 800 familias, pero podría crecer el número de familias que viven en zonas de riesgo por inundación", informó el titular de la dependencia Rubén Chávez Blanco.

Las más de 800 familias viven en zona federal de protección del Río Cuautla, barrancas y canales del municipio, en donde corre peligro su integridad física.

El funcionario informó que cada colonia, en diferente medida, tiene sus riegos; no obstante, son Cuautlixco, Hermenegildo Galeana, Año de Juárez, Exhcienda del Hospital, Narciso Mendoza, Cuauhtémoc, Casasano, Benito Juárez, Santa Rosa, Emiliano Zapata, Otilio Montaño y Gabriel Tepepa, las que registran mayor peligro, sobre todo porque algunas de ellas están cerca al Río Cuautla.

La notificación que es entregada a las familias es para prevenirlas de cualquier riesgo que pudiera llegar a presentarse, pero también, sostuvo el funcionario municipal, es para que se deslinde la dependencia de toda responsabilidad.

Con este documento recae en ellos toda la responsabilidad por seguir viviendo en estas zonas de riesgo, "nosotros ya les advertimos que no deben de estar ahí, pero la mayoría de las veces hacen caso omiso a nuestras indicaciones", dijo el funcionario.

No obstante, es por necesidad que familias se han asentado desde hace años en zonas de riesgo, por lo que viven con la zozobra de que algo pueda sucederles cada vez que llueve, pero aún así no acceden a reubicarse, a decir de ellos, porque no tienen otro lugar a dónde ir o temen que les roben sus pertenencias.

"Hay familias que se resisten a abandonar temporalmente sus hogares a pesar del peligro constante, prefieren quedarse en sus casas que salvar su propia vida, siendo su excusa, el que no tienen a dónde ir".

Chávez Blanco informó que durante la temporada de lluvias se habilitan los dos cuarteles de Bomberos, uno ubicado en la colonia Cuautlixco y otro en Plan de Ayala, así como el auditorio de la Unidad de Deportiva José Ma. Morelos y Pavón, como albergues temporales para que en caso de una lluvia fuerte que ponga en riesgo a las familias puedan trasladarse a ellos para mantenerse seguros.

