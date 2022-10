Pablo Capistran cumple siete meses desaparecido

Pablo Shezaman Capistrán Lugo, vecino de la zona sur de Morelos, se encuentra desaparecido desde el pasado 12 de marzo, así lo dio a conocer su hermana, Jael Jacobo Lugo, quien se ha sumado a los colectivos de búsquedad de desaparecidos que están presentes en los trabajos realizados en el panteón "Pedro Amaro" de Jojutla.

Entre las mujeres de los diferentes grupos de Colectivos de Búsqueda de Desaparecidos encontramos a Jael, quien nos reveló que dejó su trabajo en los Estados Unidos para sumarse a la búsqueda de su hermano de 27 años, Pablo Capistrán, al advertir que no había avances en las investigaciones para su localización, situación que tiene devastada a su familia.

“Mi hermano Pablo Shezaman, quien desapareció el 12 de marzo en el municipio de Zacatepec, salió al medio día de su casa en San José Vista Hermosa, donde vivía con su esposa y sus dos niñas, trabajaba como parte de un equipo de luz y sonido, como usualmente lo hacía cada fin de semana a cubrir eventos”.

Como a la 12:30 de la madrugada mandó un mensaje, como siempre, diciendo que ya se iba a su casa en su motocicleta, incluso avisa a la 1:40 que para no pasar por el centro de Zacatepec atravesaba por una terracería de la falda del Cerro de la Tortuga, incluso grabo un video que supuestamente subió a su WhatsApp a las 2:20 de la madrugada, se ve que va circulando cuando lo interceptan unas personas y le dicen bájate con palabras altisonantes, ahí se interrumpe el video y de inmediato lo reanuda volteando hacia la cámara a los cuatro puntos cardinales, no había nada, se vuelve arrancar y sale hacia la carretera frente al CBTA8 a la altura del Motel 2001.

Con ese video, que se rescata de su WhatsApp, se busca las cámaras de seguridad de esa fecha de un Motel, les faciliten la grabación pero al que ven a bordo de la motocicleta no es Pablo Shezaman; "lo ha revisado mi mamá, mis hermanas, su esposa y todos estamos seguros que no es él, entre otras cosas lleva playera de manga larga y él usa de manga corta y desgraciadamente no era él", afirma Jael.

Solicitaron a la Fiscalía de la zona sur y poniente, que pidieran el video de un deshuesadero de carros que ésta más adelante pero no lo consiguieron y, lamentablemente, hasta el día de hoy no hay avances en las investigaciones, no hay ningún indicio. La hermana de Pablo puso la denuncia en Temixco, y como tampoco logró nada fue a la PGR para denunciar la desaparición y ahí empezó a conocer a los colectivos, y se unió a todos los que le apoyan.

Jael comenta que hay mayor apoyo desde la federación, ya que la Fiscalía de la zona sur no buscado en el tramo de la terracería donde se encontraba su hermano cuando presuntamente fue interceptado; “ahorita llevamos más avances y esperamos encontrarlo, yo pido que me lo regresen para que esté con su familia porque a siete meses teme incluso que le hayan quitado la vida".

“Ya cumplió siete meses de desaparecido, siete meses de agonía de mi madre y su esposa, y no va a dejar de tocar puertas, de pedir justicia, de implorar que se respete su derecho a ser buscado y encontrado”.

La madre de Pablo, quien es una fotógrafa de eventos sociales, afirma que su hijo jamás se separaba de su esposa y sus hijas, tampoco dejaba de comunicarse con ella, comentó que siempre buscaba caminos para cortar distancias y jamás pensó que desaparecería en el trayecto de Tlaltizapán a San José, justo cuando pasa por Zacatepec.