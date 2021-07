Municipios dejaron de lado tareas de desazolve: Ceagua

Fueron contados los municipios que participaron en el programa de desazolve, confió el encargado de despacho de la Comisión Estatal del Agua (CEAGUA), Jaime Juárez López, el argumento fue la falta de recursos de los alcaldes, aunque se hace de manera colaborativa donde una parte económica la pone el estado y otra el municipio, los municipios donde se ubican los 56 puntos de riesgo por lluvias de 134 en total no aceptaron, pero a pesar de eso, la CEAGUA trabajo para prevenir daños y afectaciones y una tragedia.

Mencionó que estas acciones que se realizan poco antes del periodo de lluvias en barrancas y lugares por donde cruzan los afluentes, comienza desde el mes de noviembre donde los municipios firman el convenio; entre quienes participaron señaló fueron Jiutepec, Cuernavaca Temixco, Zapata, Zacatepec, Yautepec y Cuautla.

A pesar de todo, aquellos que no firmaron el acuerdo y había necesidad de hacer el desazolve el gobierno estatal emprendió las acciones todo en el afán de prevenir una desgracia, “estamos hablando por ejemplo para decir un caso en la zona a espaldas del hospital del Niño, donde emprendimos la acción a pesar de que no pudimos contar en este caso con el apoyo de las autoridades municipales”.

Aunque advirtió que no se trata de buscar culpables o hacer señalamientos en contra de alguien, el asunto de desazolve es fundamental hacerlo y así evitar daños a las familias; como ejemplo, dijo el año anterior no se quisieron sumar ni Zacatepec ni Yautepec y en ambos municipios hubo desbordamientos y hubo tragedias, “y esas son las pruebas, pero no se trata de señalar insisto, sino de que hagamos conciencia y trabajemos, porque cualquier dinero que se invierta en la protección y en la vida de las personas en un dinero perfectamente bien invertido”.

Juárez López, sostuvo que cuando los municipios no aceptan participar la CEAGUA busca atender sola los puntos más críticos, que son ubicados con el personal de PC de cada municipio, con ellos se hacen los recorridos y se definen estos, algunos deben atenderse cada año, y otros que una vez subsanados ya no son peligrosos.

El funcionario estatal, afirmó que estos 134 puntos están cubiertos tanto afluentes, barrancas y ríos, es por eso que no ha ocurrido nada grave a pesar de las constantes y reiteradas lluvias en el estado. En cuestión económica se han invertido al menos cinco millones de pesos de la aportación estatal y la municipal fue variable, pero a pesar de ello, la mayor cantidad de los ayuntamientos no lo hicieron. Lo que obliga a pensar en la necesidad de crear un plan hídrico integral del estado que incluya estas acciones de prevención, pero sobre todo generar espacios de captación de agua para que no solamente el agua de lluvia se siga desperdiciando.