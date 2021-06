Ceagua trabaja en la rehabilitación de pozos y plantas tratadoras

La Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente (Ceagua) trabaja en la rehabilitación de, al menos, cuatro pozos y plantas tratadoras de agua con la finalidad de contribuir al ambiente y sobre todo aprovechar de manera adecuada el recurso hídrico. El tema del saneamiento no es solo un tema legal sino de supervivencia, dijo el titular, Jaime Juárez López, de allí la importancia de rehabilitar estas plantas de tratamiento, y que se buscará hacer antes de que concluya este año.

Casi al cierre de las obras contempladas dentro del programa 2020, explicó, casi todos han cerrado esto ante el cambio de gobierno en los ayuntamientos, pero dentro del balance fue un año fructífero, especialmente porque se comenzó a trabajar en la rehabilitación de cuatro plantas de tratamiento que se busca ponerlas en marcha, sobre todo porque si se ve al saneamiento no como algo que se debe hacer para cumplir la ley, sino como una herramienta para la sobrevivencia de la especie.

Porque al no tratar las aguas y estarlas vertiendo de manera directa y de forma cruda a los caudales son temas de contaminación y no darles un buen uso, sobre todo ante la emergencia del vital líquido que hay en varias ciudades del estado.

Recordó que son 141 plantas de tratamiento y de estas solo el 36 por ciento se está aprovechando en todo su potencial, sin embargo, consideró que muchas de estas plantas desde su planeación tienen vicios de origen por eso han servido de poco, o no tienen esa capacidad. Como el hecho, de que algunas no son las mejores desde su planeación, como su ubicación no es la adecuada, “hay situaciones absurdas como el hecho de que lo más caro de una planta de tratamiento es el pago de la electricidad, porque entonces no se aprovecharon los temas de gravedad y se colocaron en partes altas; desde allí ya se tiene una concepción errónea de la misma planta”. Por eso, los municipios los abandonan al no poder pagar para sostenerla, y cuesta caro volver hacer que funcionen, por eso, la necesidad de recuperar estas cuatro plantas en Cuautla, la 19 de febrero y Tezahuapan, además en Casasano.

Algunas se podrán recuperar, pero otras no será posible ponerlas en marcha, afirmó, Jaime Juárez; y aunque estas decisiones se tomaron en otro tiempo por sus antecesores, se tratará de aprovechar aquellas que sí se tienen y que es cuestión de generar proyectos ejecutivos y poderlas rehabilitar.

El encargado de la Ceagua, comentó que, de las 67 plantas algunas, como en Acapantzingo, está funcionando en un 32 por ciento de capacidad, aun cuando es la planta más grande del estado, pero se debe revisar desde muchas aristas –legal, administrativa, fiscal, etcétera-, pero la intención de la Ceagua es seguir apoyando a los municipios, que en la actualidad cuentan con 21 plantas que opera la Ceagua, y todas están trabajando en la actualidad.