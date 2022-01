Las pistas aéreas de Morelos deben investigarse a fondo: Alcalde de Jojutla

Luego de que fuerzas federales incautaran droga, una avioneta, dos vehículos y detuvieran a cuatro hombres de Sinaloa y Chiapas, en las inmediaciones de la pista aérea “Albatros” en Jojutla, el alcalde de ese lugar, Juan Ángel Flores Bustamante, solicitó que la Fiscalía General de la República (FGR) indague el caso a profundidad para esclarecer si existen operaciones de la delincuencia organizada en esa área.

“Creo que ha habido muchos rumores durante muchos años que esas pistas también podían servir para eso y evidentemente yo creo que esto merece una investigación y la Fiscalía a nivel federal tendrá que hacerla porque recordemos que este tipo de pistas de aterrizaje son reguladas por las autoridades federales y yo creo que es importante que se haga y se revise a fondo estas dos pistas”, dijo textualmente sobre el tema.

Seguridad [VIDEO] Reportan que avión robado en Morelos se estrelló en Guatemala

La otra pista de aterrizaje se encuentra del lado de Tequesquitengo en los límites de los municipios de Puente de Ixtla y Xoxocotla, en donde para su consideración, también debe de ser revisada a fin de combatir a la delincuencia, así como evitar que continúe operando o se instale en esta región de Morelos.

“Por supuesto que es importante que esto se haga por la cercanía que se tiene con la Ciudad de México Y sabemos que es la principal consumidora (de drogas) en este caso. Esto no nos impacta al contrario nos beneficia positivamente porque esto significa que nuestra Policía está trabajando decir que no estamos siendo aliados del crimen, qué no se está ocultando sino más bien que se está combatiendo para tener una zona más segura en la región sur de Morelos”, afirmó.

Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca

El alcalde, recordó que desde dos años la Guardia Nacional (GN) mantiene presencia en Jojutla luego de que se expropió un predio para que se construyera uno de los cuarteles de esta corporación que desde entonces mantiene operaciones en la zona y eso permite el combate a la delincuencia común y organizada.

Incluso mencionó que Jojutla logró reducir la incidencia delictiva considerablemente al pasar del tercer lugar estatal al 13 durante los últimos tres años, no obstante, destacó que existen algunas actividades delincuenciales que siguen permeando en este municipio.