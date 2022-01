"Nunca confiaré en las autoridades estatales"

Ni en Washington, ni en Morelos, pero sí en la Fiscalía General de la República (FGR). Tal fue la respuesta del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, a la solicitud de Bryan LeBarón a él y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, para invitarlos a formalizar una alianza de cooperación binacional en Washington DC contra los “narcopolíticos” de México, aunque en primer lugar calificó a ambos gobernantes con ese término.

Durante una gira de trabajo en el municipio de Jantetelco, el gobernador de Morelos, quien este lunes acudió a la FGR para presentar una denuncia contra los “narcopolíticos” del estado que tratarían de destruir su imagen, dijo que, a la hora de declarar, no tiene confianza en la Fiscalía General del Estado, en torno a la carpeta de investigación sobre presuntos nexos con grupos criminales; ni tiene por qué salir del país, conforme a la solicitud de LeBarón, pero que, en cambio, sí confía en la dependencia de investigación nacional.

“Yo confío en las autoridades federales. Con todo respeto, no necesito ir a Estados Unidos. Confío en las autoridades federales, en las estatales nunca confiaré, porque hay mucho pellizco ahí, muchas complicidades. Con el gobierno federal sí, y como te lo dije, di la cara ayer, que me investiguen a mí, el que nada debe nada teme. Doy la cara y lo voy a seguir haciendo, de frente, no me voy a quedar callado”, dijo el exfutbolista, quien a principios de enero enfrentó acusaciones de pactar con líderes del narco en la entidad, tras una fotografía filtrada en la que apareció acompañado por tres de ellos.

Blanco Bravo consideró que las acusaciones en su contra obedecen a ataques de “narcopolíticos” que quieren el poder rumbo a la carrera presidencial de 2024: “Lo único que le pido a la gente es que piense para el 2024 las cosas, son los mismos políticos de siempre, de toda la vida, que quieren otro hueso, ahí siguen, rascándole, por eso les digo: ojalá que salgan muchos ciudadanos que les callen la boca”, afirmó.

Si bien no dio nombres, aseguró que en Morelos hay senadores, diputados federales y presidentes municipales cuyas campañas políticas han sido patrocinadas por líderes del narco:

“Hay fotografías con gente, diputados, presidentes municipales, la señora esta que les pagó la campaña (en alusión a Rosario N, “La Jefa”, presunta líder de Guerreros Unidos), esa es una realidad, y aquí estoy y lo digo de frente: ¿cuántas campañas vemos de presidentes municipales, senadores, diputados federales que les paga el narcotráfico, los amenazan… A mí nadie me pagó la campaña, la gente votó por mí”, dijo.