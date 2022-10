Jessica Ortega exige esclarecer asesinato de Gabriela Marín

Desde la más alta tribuna del Congreso de la Unión la legisladora morelense de Movimiento Ciudadano, Jessica Ortega, condenó el artero crimen en el que le arrebataran la vida a la diputada local de Morelos Gabriela Marín, lo que consideró un acto reprochable y un llamado inmediato a la reflexión pero sobre todo a la acción de quienes tienen en sus manos el poder de transformar la realidad de violencia y crimen que prevalece en el estado.

Al pedir un minuto de silencio en la Cámara de Diputados en memoria de la diputada Gabriela Marín, y de todas las mujeres víctimas de feminicidio, la legisladora Jessica Ortega, manifestó que lo que vive hoy la familia Marín, lo viven además miles de familias en el estado que a manos de la inoperancia y la omisión han perdido a familiares, amigos y cercanos y no han encontrado en su situación una motivación desde las instituciones para actuar de manera objetiva, responsable y pronta.

En su intervención Jessica Ortega, exigió a las autoridades encargadas de impartir justicia que la primera línea de investigación debe ser la del feminicidio, ya que es el protocolo que dicta que una mujer asesinada, es un posible caso y así tiene que considerarse para lograr una mejor aplicación de los protocolos. Ya serán las autoridades correspondientes las que establezcan el móvil y generen las coordenadas para garantizar que el hecho no quede en la impunidad como muchos en la estadística.

En Morelos las cifras de feminicidio son alarmantes, en lo que va del año diversas organizaciones han documentado cuando menos 71 casos y el suceso de ayer suma a este número por demás desgarrador.

Hoy Morelos se encuentra en los más altos niveles de este tipo de crimen a nivel nacional y refuerza lamentablemente el estado de indefensión en el que nos encontramos las mujeres al amparo de la inacción de las instituciones, precisó la legisladora Jessica Ortega.

Desde la cámara de diputados dijo Jessica Ortega, “ponderaremos iniciativas que generen las condiciones necesarias para que en Morelos y en todo México la seguridad sea prioridad y no sólo un discurso”. Está cercana la discusión del presupuesto 2023 y no podemos omitir centrar el debate en la seguridad, Morelos tiene que ser una de las prioridades y no voy a descansar hasta que al menos en esto se generen consensos. El momento coyuntural que vivimos no se trata de ganar elecciones ni sacar raja política, sino de sumar esfuerzos para que cada morelense se sienta segura y seguro.

Estaré motivando el diálogo entre mis compañeras y compañeros diputados de Morelos para que sumemos esfuerzos a favor en la aprobación del presupuesto.

“La exigencia es generalizada, las cifras sobre violencia e inseguridad son un reflejo de lo que no se está haciendo. No hay una estrategia de prevención que nos evite hechos tan lamentables como este, no hay acciones institucionales que garanticen la seguridad de la ciudadanía y ha sido el ejecutivo estatal el que en reiteradas ocasiones ha propiciado, incluso la revictimización en lugar de establecer acciones concretas”.

Por último, la diputada por Morelos Jessica Ortega, recordó que Morelos tiene 8 municipios con alerta de violencia de género y pese a los hechos tangibles no se han echado a andar los mecanismos de protección para las mujeres. El caso de la diputada Marín debe motivar a generar los esfuerzos coordinados que sean necesarios para garantizar la construcción de paz que tanto necesita Morelos.