Empresarios exigen invertir en seguridad

Meggie Salgado, presidenta de la asociación civil, “Mi Ciudad”, aseguró que existe preocupación e incertidumbre ante la situación de inseguridad en el estado de Morelos.

Al participar en la 5° sesión ordinaria del Consejo de Seguridad Pública, celebrada en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, la empresaria dijo que se debe cambiar la estrategia de seguridad de manera urgente.

"Ya vimos que no funciona, estoy convencida de que la solución no es contratar a más personal, porque sería absurdo. Cada sesión que tenemos es casi la misma dinámica, y el municipio siempre responde que no hay dinero, y así llevamos años".

Aseguró que quienes viven y lidian con las consecuencias son los ciudadanos, e invitó a los presentes en la sesión, entre ellos Alicia Vázquez Luna, Secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC); Juanita Guerra Mena, diputada federal; Jesús Rosales Puebla, regidor de Cuernavaca; a qué cambien la estrategia y se le apueste a usar nuevas tecnologías que contribuyan a la prevención del delito.

En respuesta a esta intervención que realizó la empresaria, Juanita Guerra, contestó que "Implementar tecnología también requiere recursos".

Al concluir la sesión, Meggie exhortó a las autoridades para que el tema de la seguridad deje de ser preocupación de los ciudadanos morelenses; ijo que no se debe permitir que el atentado en el que perdió la vida la diputada Gabriela Marín, la tarde del 5 de octubre quede impune o se repita.

"Es definitivo, se debe condenar esta situación, más allá de que era una mujer, una diputada, era joven… no podemos seguir permitiendo que este tipo de hechos queden impunes ".

Agregó que para construir un modelo o estrategia de seguridad se requiere también de la voz de la ciudadanía para escuchar las inquietudes y necesidades de quiénes hacen uso de la vía pública, y transitan por la ciudad.

Por último, comentó que al no haber acciones contundentes por parte de las autoridades, estos hechos se han ido normalizando, lo cual no debería de ocurrir.

"Pienso que de alguna manera ya se ha salido esto de control, se tiene que dar un mensaje fuerte de que esto no puede seguir sucediendo, porque como no pasa nada, esto se está volviendo muy común".