Investiga Fiscalía de Morelos muerte de enfermera en clínica estética

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos (FGEJM) investigará la muerte de la enfermera Karina "N" 25 años, la cual sucedió al interior de una clínica de belleza en el municipio de Cuernavaca por una presunta auto liposucción, como homicidio imprudencial.

El fiscal general de justicia en Morelos, Uriel Carmona Gándara, informó que citarán a declarar a todas las personas que pudiesen estar involucradas en el caso, eso incluye a los trabajadores del lugar y la propia dirección.

"Vamos hacer comparecer a todas las personas que tienen que ver con ese caso, lo vamos hacer respetando el debido proceso y la presunción de inocencia", externó Carmona Gándara en entrevista con medios de comunicación.

Manifestó que de comprobarse que hubo terceros involucrados en este hecho formularán las imputaciones correspondientes.

Sin embargo, cuestionado sobre si es posible realizarse una auto liposucción el fiscal general dijo que sería inédito que alguien solo, pudiese realizarse un procedimiento de este tipo.

"Eso es algo que no se necesita ser científico para asumir en sentido común que no, lo cual nos obliga a investigar a fondo. Es algo inédito que una persona se hiciera una operación, una intervención de es tipo que es quirúrgica, que requieren el manejo de anestésicos fuertes", externo Carmona Gándara.

En ese sentido, señaló que en el organismo no descartarán la posibilidad de que haya responsables por fincar.

"No vamos a soltar, no vamos aflojar porque es algo que no puede estar ocurriendo", agregó.

Los hechos ocurrieron la tarde del jueves 23 de marzo al interior de la mencionada clínica ubicada entres las calles Mazatepec y Teopanzolco de la colonia Reforma en la capital morelense.

Por su parte, el médico cirujano Rolando Samper Mendoza en un vídeo publicado en redes sociales, indicó que colaborará en todo momento con las autoridades encargadas de procurar justicia en la entidad para aclarar de este hecho, del cual se deslindó.

Pero sostuvo su versión de que la enfermera estaba sola en un consultorio cuando intentó realizarse el procedimiento sin permiso, y una dosis alta de anestesia le provocó un paro cardio respiratorio muriendo al instante.