Gamboa pide detener presiones contra el Poder Judicial

Durante una reunión con directores de medios de comunicación, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Jorge Gamboa Olea expuso que el Poder Judicial no guardará silencio ante presiones como la que percibe en el caso de la solicitud de juicio político interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en contra de tres magistrados que refiere a un caso que no ha concluido, en que el denunciante es la propia Fiscalía Anticorrupción y que fue resuelto por los juzgadores conforme a derecho. “No les gustó la resolución y entonces atacan al juzgador, ellos mismos que son parte en el asunto… debieron remitirlo a la Fiscalía General para que determinara las responsabilidades”, expuso.

El 23 de agosto pasado, la Fiscalía Anticorrupción presentó al Congreso de Morelos una solicitud de juicio político contra los tres magistrados de la tercera sala del primer distrito judicial de Morelos. De acuerdo con la Fiscalía, los magistrados habrían tomado determinaciones contrarias a la Constitución afectando a la víctima, “que en este caso es este órgano autónomo”, señalan en su comunicado.

El caso no tiene una gran complejidad. Un sujeto robó de un vehículo oficial una computadora y memorias USB, posteriormente fue detenido e imputado por el delito de robo calificado, por lo que su proceso se manejó en prisión preventiva. Durante el proceso, el imputado ofreció la reparación del daño y los jueces autorizaron la misma con una garantía de 8 mil 500 pesos, en la que se valoró la computadora y las memorias. Al respecto, el presidente del Tribunal expuso que fue hasta después de la determinación judicial que la Fiscalía Anticorrupción denunció que en las memorias USB había información reservada y privilegiada que valoraron en millones de pesos.

Frente a estos casos, que significan una presión institucional contra los jueces y magistrados, Gamboa Olea advirtió: “el poder judicial no se quedará callado”, pues la Fiscalía Anticorrupción no debe determinar las probables responsabilidades en este efecto “sólo porque no le gustó una resolución” que fue apegada a la norma. En otro tiempo, aceptó, los jueces y magistrados consideraban que el juzgador se comunicaba con sus sentencias, sabemos que ya no es así y tenemos que salir a explicar muchas de las resoluciones.

Requerimos, dijo, una justicia más abierta, mayor cercanía con la sociedad para explicar el fondo de las resoluciones y evitar los señalamientos y presiones externos que suelen censurar la actuación de los jueces sin revisar los antecedentes de cada caso.





