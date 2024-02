Fraudes cibernéticos van al alza; urge legislación para castigarlos

La Red Nacional de Consejos Ciudadanos exhortó a las autoridades a perseguir y castigar fraudes cibernéticos, luego de que a través de páginas web apócrifas y redes sociales proliferan ofertas que van desde la venta de vehículos, viajes a diferentes destinos, falsos empleos en otras partes del país e incluso en el extranjero.

Al respecto, el presidente del organismo, Rafael Rueda Moncalián, dijo que es lamentable que este tipo de ofertas hayan incrementado en los últimos meses.

Señaló que es necesario que se fortalezcan las unidades de la policía cibernética tanto de la Guardia Nacional como de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) para que esto se persiga; destacó que anteriormente la extinta Policía Federal contaba con mayores recursos para este tipo de situaciones.

Exhortó a las autoridades a que este tipo de acciones se tipifiquen en todo el país para castigar a los responsables y evitar que se sigan creando este tipo de páginas fraudulentas que lo único que buscan es sacarles dinero a sus víctimas con la promesa de darles a cambio un servicio que no va a llegar.

“Lo más triste es que no se ha tipificado como delito esto, ahora a la gente que ya la timaron hay quienes no se dan el tiempo para realizar la denuncia o el reporte y ante esto no hay seguimiento de las autoridades, además de que son pocos los estados que cuentan con una policía cibernética para darle seguimiento al caso”.

Agregó que otro factor para que estos delitos continúen es la falta de confianza en la autoridad por parte de la ciudadanía, quien no se acerca a denunciar, pues consideran que no habrá solución favorable.

Los casos más comunes, dijo, son la venta de vehículos, renta de casas, supuestos empleos, o incluso ventas de boletos para shows en los cuales los ciberdelincuentes piden un anticipo o el pago total del supuesto servicio mediante transferencia y una vez que lo obtienen desaparecen.