Fiscalía de Morelos evalúa el caso del fiscal regional oriente

El fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, indicó que se revisará la situación de Alejandro "N", fiscal regional de la zona oriente de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Carmona Gándara mencionó que, aunque la FGE no posee toda la información, se analizarán los hechos para entender sus implicaciones en la institución.

LEE: Fiscal Regional de Morelos se ampara ante presuntas irregularidades en detención

"No tenemos mayor información, tengo entendido que ya está en libertad, vamos a revisar esta situación, vamos a ver qué consecuencias tienen en el ejercicio de la institución, no podemos prejuzgar hasta saber exactamente qué pasó, ese fue un proceso de la fiscalía general de la república, dónde nosotros no tenemos intervención, sin embargo, nosotros estamos dispuestos a colaborar y proporcionar como siempre lo hemos hecho", explicó.

Carmona Gándara enfatizó en la necesidad de realizar investigaciones internas y establecer un control de vigilancia sobre los servidores públicos.

Aseguró que, en la fiscalía, se respetan los procesos legales y el derecho a la defensa, así como el principio de presunción de inocencia.

La situación de Alejandro "N" será evaluada en una reunión próxima, donde se determinará el impacto de estos acontecimientos en su función dentro de la institución.

"En la fiscalía del estado tenemos órganos internos de control de vigilancia, y los procesos se tienen que hacer conforme a derecho, todo el mundo tiene constitucionalmente el derecho a defenderse y en el principio de presunción de inocencia, somos muy responsables en no prejuzgar y ni dar por hecho que alguien cometió una conducta ilícita sin que antes se haya respetado los procesos".

El pasado 30 de noviembre por la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro "N" y Daniel "N", jefe de agentes del Ministerio Público, fueron arrestados por su presunta implicación en delincuencia organizada.