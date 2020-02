Exigen a la fiscalía ubicar al profesor Albino Quiroz

Familiares del profesor Albino Quiroz Sandoval y su abogado, Efraín Márquez Durán, se manifestaron en las oficinas del fiscal General Uriel Carmona para exigir que dejen de ser omisos y realicen las investigaciones que no han realizado para localizar al profesor secuestrado el 16 de marzo del año 2017.

Explicaron que con todo y que hay un responsable sentenciado a 50 años de prisión, que es Juan Carlos Reyes Lara, hasta la fecha no se han continuado las investigaciones para dar con el paradero de la víctima.

Destacaron que tienen derecho de saber dónde está su familiar, pero la Fiscalía no ha hecho su trabajo y el Fiscal General les pospone las audiencias y no les da respuesta por lo que exigen justicia.

Es por ello que hoy con su abogado se presentaron a exigir por escrito que les informen por qué no han hecho las investigaciones no que están haciendo y porque no han registrado en el padrón nacional de personas desaparecidas el nombre del profesor Albino Quiroz Sandoval