Estudiantes de la UAEM sufren robos de motocicletas

En tres meses jóvenes universitarios han sido víctimas del robo de siete motocicletas en la sede de Chamilpa, y aunque estos robos no han sido con violencia, se ha detectado que los ladrones actúan con profesionalismo, utilizando incluso camionetas para robar las motos.

“Van siete motocicletas solo en este semestre... la verdad es preocupante porque quiere decir que es un modus operandi, creo que la universidad debe garantizar la seguridad de las pertenencias de los estudiantes”, dijo el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), César González Mejía.

Los robos se han dado en las facultades de Ciencias Químicas, Unidad Biomédica, Derecho y Arquitectura. González Mejía propuso la definición de islas destinadas exclusivamente para motocicletas, tal como se ha hecho en plazas comerciales.

Respecto a la zona de Volcanes, donde se ubican las facultades de Medicina, Enfermería, Comunicación Humana y otras más, reconoció que se comete un robo diario contra los alumnos, esto a pesar del compromiso asumido con la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca (Seprac), a los que acusa únicamente de hacer escasos rondines.

“Los senderos hacia la zona de La Luna y Río Mayo, que es en donde toman el transporte público (los universitarios), es una zona muy oscura. Nos prometen rondines, pero no los cumplen. Los hacen una semana o dos y ya después no están, y es una zona de alto índice delictivo. No es un foco rojo, está hirviendo”, concluyó González Mejía.



