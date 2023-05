Equipan con patrullas y equipo táctico a policías de Cuernavaca

Este 10 de mayo se hizo la entrega de diez patrullas nuevas a la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac) así como equipo para 70 elementos policiacos.

En las inmediaciones de Palacio de Cortés se realizó el acto protocolario. De acuerdo con el secretario de Administración, Israel Yúdico Herrera, las patrullas tuvieron un costo de nueve millones 700 mil pesos, mientras que el equipo para los policías costó un millón 600 mil pesos.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Durante la ceremonia el alcalde José Luis Urióstegui Salgado señaló que, además de adquirir más equipo para los policías se trabajará con un frente común entre la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para dotar de mayores elementos a los policías municipales.

"Los días han sido de actos relevantes a nivel nacional en donde la delincuencia ha actuado en contra de personas a lo largo del municipio de Cuernavaca y del estado de Morelos, no podemos permanecer impasibles… hoy Cuernavaca aparece en los primeros índices de inseguridad debido a delitos de alto impacto como a los que me he referido, no permanecemos cruzados de brazos", dijo el alcalde.

Asimismo, solicitó a los policías atender los llamados de auxilio de las personas, así como a quienes conducen los vehículos para que lo hagan con respeto y velando por su seguridad y la seguridad de los demás.

Bajo este mismo tenor, la titular de la Seprac, Alicia Vázquez Luna señaló que las nuevas adquisiciones sirven para fortalecer a la corporación.

"El equipamiento institucional y personal tiene que ver con el patrimonio de la misma corporación… el chaleco protege su vida y es parte de nuestra responsabilidad cuidar la vida de nuestros policías, y también las patrullas en el momento que exista un auxilio, que se atienda de manera más rápida y oportuna", explicó Vázquez Luna.