En vacaciones aumentan los robos: CCE

Antonio Sánchez Purón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo que, durante los periodos vacacionales es común que los delitos como el robo de vehículos y motocicletas se incrementen, situación que únicamente se agudiza con el paso del tiempo.

"Los propios delincuentes aprovechan para vacacionar y vienen de otras entidades a nuestro municipio, es un tema que hay que atender primordialmente", comentó Sánchez Purón.

El llamado para priorizar esta problemática es porque la ciudadanía ve a Morelos como un lugar para vacacionar, pero el problema con los robos da una mal aspecto sobre la seguridad en el estado, afectando no sólo a los morelenses, sino también a los turistas que llegan en este periodo de asueto.

El empresario comentó que la inseguridad no ha dejado de ser un tema que preocupa al sector. En este sentido, los empresarios han asistido y participado en los consejos municipales de seguridad, para poner sobre la mesa la situación actual en materia de inseguridad en Cuernavaca: "Junto a Rafael Rueda, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad, hemos expuesto el tema del robo de motocicletas y vehículos", informó Sánchez Purón.

Quien además comentó que, es a través de las redes sociales donde exponen los delitos, ya que las víctimas piden ayuda a la ciudadanía para poder dar con sus vehículos y los responsables, difundiendo imágenes de las unidades y dando datos de dónde y cómo ocurrieron los hechos.

Sánchez Purón señaló que ante el incremento de robo de vehículos y otros delitos, la ciudadanía no puede abstenerse de salir a vacacionar: "no podemos extremar medidas, porque estaríamos llamando al pánico a una situación que no nos corresponde y sería excesivo hacerlo, la responsabilidad no tiene que trasladarse hacia los ciudadanos", agregó.

Al concluir, el empresario insistió en que hace falta una estrategia de seguridad que sea efectiva por parte de los tres órganos del gobierno.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo Nacional, en el mes de diciembre del 2021 se registraron 442 robos a vehículos, en el 2020 durante ese mismo mes se reportaron 371, lo que demuestra un incremento en este delito.







➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local