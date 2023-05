En 15 meses, 33 asesinatos en Huitzilac: Uriel Carmona

De enero del año 2022 al mes de marzo del 2023, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos (FGE) registró 33 muertes violentas en el municipio de Huitzilac, de los cuales tres son mujeres. Así lo informó el titular del organismo, Uriel Carmona Gándara.

En entrevista con medios de comunicación, Carmona Gándara aclaró que no existe un repunte en la incidencia delictiva, más bien es histórica la presencia de grupos delictivos.

Ante esta situación, el fiscal de Morelos hizo un llamado respetuoso a las autoridades encargadas de la prevención para reforzar la seguridad.

“Eso habla de que a esta zona tiene que ponérsele atención por parte de seguridad pública, nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde en la investigación de los delitos, sin embargo, el llamado respetuoso a las autoridades, a todas a las de seguridad pública y administración de justicia es que se tenga firmeza para evitar que esta gente siga en las calles”, indicó.

Mencionó que de los modus operandi más recurrentes que utilizan los delincuentes para cometer robos, asaltos y otros delitos de alto impacto como los homicidios, es abordar a las personas que se detienen en la carretera a realizar actividades como la compra de artículos, para pasar al baño o porque sufrieron una avería en su automóvil.

“Aunque no me corresponde el tema de la prevención, se los voy a decir no como fiscal sino como usuario de la carretera y como ciudadano. Efectivamente, las personas que se detienen con alguna avería en su vehículo, o se paran a comprar alguna cosa en la carretera federal pues son interceptados y ahí son presa de los delincuentes”, mencionó.

Personas que se paran en la carretera federal México-Cuernavaca a la altura de Huitzilac son víctimas de delincuentes quienes cometen robos, asaltos, y homicidios

En 15 meses la Fiscalía tiene registro de 30 denuncias por homicidio doloso y 3 por feminicidio

Uno de los recientes crímenes cometidos en Huitzilac y que cobró relevancia fue la muerte de tres jóvenes originarios de Cuernavaca, quienes regresaban a Morelos luego de haber acudido a una cita médica en la Ciudad de México.

Tras dos días desaparecidos, sus cuerpos fueron encontrados por sus familiares en un paraje de la comunidad de Fierro del Toro.

El principal móvil de este hecho fue el posible robo de su vehículo, el cual aún no es localizado.

Finalmente, sobre el tema de Luis Alberto alias “El Diablo”, Carmona Gándara insistió en que es integrante de una banda delictiva que opera en Fierro del Toro y Tres Marías.

“Lo vamos a detener, es un delincuente”, finalizó.











