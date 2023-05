Mujeres abandonadas en Santa María y Huitzilac fueron drogadas

La titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac), Alicia Vázquez Luna dijo que en la línea divisoria entre Huitzilac y el poblado de Santa María Ahuacatitlán, se encontraron a por lo menos tres mujeres que presuntamente fueron privadas de su libertad en el Estado de México, mismas que liberaron sin presuntas huellas de abuso físico o sexual, la única característica comparten es que las tres se encontraban desorientadas y aparentemente bajo sustancias nocivas para la salud.

Al ser cuestionada Vázquez Luna sobre la chica que fue localizada en Santa María Ahuacatitlán, señaló que dicho caso no es el único, puesto que otra víctima fue localizada deambulando en Cuernavaca, ambas tenían una ficha de búsqueda expedida por el Estado de México.

"Hubo otra víctima que fue localizada exactamente por ese punto, entre las inmediaciones de Huitzilac y Cuernavaca, deambulando y que también tenía una ficha de desaparecida y que curiosamente también es del estado de México… la semana pasada también localizamos a otra en Ocotepec, y sus padres vinieron hasta acá", mencionó la funcionaria.

Vázquez Luna dijo que en el mes anterior también se localizó a una mujer, quien se encontraba desorientada y había sido despojada de sus prendas, señaló que en ese caso y después de los estudios médicos, la mujer tenía en su cuerpo sustancias nocivas para su salud.

Dijo que hasta el momento no cuentan con datos precisos del por qué las mujeres aparecen en esa zona, ya que en muchas ocasiones pueden huir de sus familias y/o entornos, en algunos casos puede que se pierdan debido a lo boscoso que puede ser el lugar o porque fueron privadas de la libertad.

"No hay datos objetivos del lugar, por eso nosotros no tenemos tanta precisión, si ahí las abandonan, sí ahí llegan porque ellas se escapan o fugan de algún lugar, y comienzan a caminar, la zona es muy boscosa y no hay tanta iluminación, y no existen casas cercanas, tampoco algún medio de comunicación viable o rápido que pudiera darnos una señal", mencionó la titular de la Seprac.

Asimismo, señaló que la Fiscalía General de Morelos y la del Estado de México trabajarán en coordinación, puesto que no se descarta que estos hechos puedan estar vinculados y se trate de un grupo criminal.