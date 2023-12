Desafuero de Uriel Carmona es por exámenes de control de confianza: abogado

La Fiscalía General de la República (FGR) no puede ejercer acción penal en contra de Uriel Carmona Gándara en caso de que haya más investigaciones en su contra, además continúa al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos luego de que el Congreso de la Unión, por mayoría, determinó quitarle el fuero, indicó el abogado penalista Gabriel Regino.

En entrevista con El Sol de Cuernavaca, el defensor del Fiscal de Morelos manifestó que el desafuero fue única y exclusivamente para las dos acusaciones por el tema de los exámenes de control de confianza, una de las cuales es por ejercicio indebido del servicio público.

“Hasta el momento no hemos sido notificados sobre nuevas investigaciones, y no podría darse ese supuesto dado que el desafuero que se aprobó ayer (miércoles) es única y exclusivamente por los dos cargos relacionados con los exámenes de control y de confianza, es decir, no se trata de una patente o una carta abierta para poder iniciar investigaciones a modo”, expresó el abogado.

Asimismo, Gabriel Regino manifestó que Carmona Gándara continúa al frente de la FGE y no está o intenta ser prófugo de la justicia pues está cumpliendo con los requerimientos que se le han realizado.

Además, recordó que el Pleno del Congreso de Morelos determinó no homologar el dictamen del Poder Legislativo federal.

“Él es el Fiscal del Estado de Morelos, en funciones, y en absoluto no está prófugo de ninguna acción”, aseveró el jurista.

Gabriel Regino fue contundente al señalar que esto deriva de una persecución política en contra del Fiscal, por lo cual, señaló que en caso de que haya excesos o se sobrepase la Constitución no dudarán en ejercer las acciones que se requieran para que no se vulneren los derechos de Uriel Carmona.

“El llamado es a que se respete la Constitución y que las autoridades se plieguen estrictamente a esos mandatos constitucionales porque cualquier exceso vamos a tener que proceder en su momento ante las instancias correspondientes, a través de todo el esquema legal del cual podemos servirnos para poder respetar los derechos de mi representado”.

El abogado manifestó que la FGR deberá únicamente apegarse a investigaciones relacionadas con los exámenes que presuntamente Carmona no presentó al momento de asumir el cargo.





