Diputados del G-15 protegen al fiscal: Ulises Bravo

La mayoría de los legisladores locales protegen al fiscal Uriel Carmona, así lo aseguró Ulises Bravo Molina, delegado en funciones de dirigente estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Indicó que sólo cinco diputados; cuatro de Morena y uno de Redes Sociales Progresistas (RSP) no avalaron el punto de acuerdo parlamentario que permite a Uriel Carmona seguir en su cargo y señaló que los integrantes del denominado G-15 del Congreso de Morelos manifestaron abiertamente su intención de proteger al Fiscal.

Pese a que el 13 de diciembre el Congreso de la Unión aprobó el desafuero del titular de la Fiscalía General del Estado, fue en la madrugada del jueves 14 de diciembre cuando, con 11 votos a favor, seis en contra y una abstención, los diputados locales aprobaron un punto de acuerdo parlamentario para que Uriel Carmona continúe en su cargo, por lo que las autoridades ministeriales deberán abstenerse de ejercer alguna acción penal en su contra.

Al respecto Bravo Molina comentó: "No soy experto en el tema, pero hasta donde sé, no le estaban pidiendo permiso a los diputados locales. Era decirles que el Fiscal ya no tiene fuero para delitos del orden federal y los diputados locales, en todo caso, tendrían que poner a disposición de la autoridad competente al Fiscal".

Bravo Molina refirió que a través de diversos medios de comunicación se dio a conocer el por qué algunos legisladores locales protegen a Uriel Carmona, argumentando que algunos tienen familiares trabajando en la Fiscalía General del Estado; otros gozan de la protección de escoltas del organismo.

"Es parte de ese manto protector que tiene el Fiscal, a cambio de favores como de ese tipo", finalizó.