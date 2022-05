Con marcha exigen justicia para víctimas del ataque en Bar Bacacho

Las autoridades, de los tres niveles, no han podido garantizar lo básico que es la seguridad a los ciudadanos, acusan padres de jóvenes asesinados en el bar Bacacho del municipio de Cuernavaca. A casi un año del crimen no hay resultados.

La mañana de este domingo, decenas de amigos, familiares, y ciudadanos en general, se concentraron en la glorieta de Río Mayo, justo en el lugar en el que hace meses colocaron una escultura del artista Víctor Contreras, para demandar justicia, seguridad y paz; además de una procuraduría que realmente lleve a los criminales a la justicia.

Jorge Reyes, padre de uno de los jóvenes, lamentó que desde el pasado 24 de mayo de 2021 no han tenido la garantía de que sus hijos encuentren al justicia y los criminales paguen lo que hicieron.

“En el país hay una ola de inseguridad muy grande y creemos que se debe a la impunidad, esta marcha es por la paz, la tranquilidad que queremos todos los morelenses, y a los mexicanos; también es para llamar la atención a las autoridades, de todos los niveles eh, para que nos den lo más básico que es el derecho a la seguridad”.

Los manifestantes, que acudieron con vestimenta color blanca, colocaron una corona de flores en la glorieta en señal del crimen cometido, acompañada con las fotografías de los jóvenes asesinados.

Marcharon desde ese punto hasta zócalo de Cuernavaca para expresar su inconformidad, incluso lanzar consignas para exigir justicia en en este caso.

“Ya ni siquiera nos reciben, nos hemos vuelto incómodos para ellos, nos ven y ya no les da gusto vernos pero que sepan que no es por gusto que estemos aquí, sino por la ola de inseguridad que fue la que no metió en esto; que se cuestione al fiscal general, al gobernador, al Comisionado de Seguridad, al presidente municipal, realmente no nos han dicho nada”, sentenció Reyes.

Si bien esta marcha no les devuelve a sus hijos vivos, reconoce, “lo hacemos por todos los jóvenes que corren un grave riesgo”, y para que las y los ciudadanos puedan salir a las calles con la libertad de regresar vivos a casa.

Consignas al llegar al zócalo de Cuernavaca

“En dónde está, en dónde está, el tepiteño que nos tiene que cuidar”, “Ni una vida más”, fueron las palabras de los amigos y familiares al llegar al memorial de las víctimas, luego de marchar por algunos kilómetros en la capital morelense.

Participaron también familiares de otras personas asesinadas y desaparecidas en el estado de Morelos; llamaron a la ciudadanía a sumarse a las exigencias y no quedarse calladas.

Basta de criminalizar a las víctimas

“Estamos cansados de que nos pongan en la misma canasta de la delincuencia”, dijo Ada, madre de uno de los jóvenes asesinados; asegura que la sociedad suele juzgar y calificar cuando su hijo era una persona “de bien” que se dedicaba al trabajo.

Explicó que a la marcha fueron convocadas las autoridades responsables de la seguridad en el estado y el municipio, mismos que no acudieron, dijeron que incluso el edil capitalino José Luis Uriostegui Salgado “anda pintando calles, y eso no está mal pero de qué sirven calles bonitas si nuestros hijos no están”.

No descartaron realizar otras acciones de presión social con el fin de encontrar justicia,