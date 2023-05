Cohetón provocó incendio en Amatlán

Un cohetón lanzado por un grupo de peregrinos fue lo que detonó el incendio que azota a los cerros de la comunidad de Amatlán en el municipio de Tepoztlán, en los límites de Tlayacapan desde la tarde del miércoles 3 de mayo, así lo confirmaron autoridades del Equipo Estatal de Manejo de Incidentes (EEMI) de Morelos.

Ante este escenario, en rueda de prensa se informó que presentarán las denuncias correspondientes para que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos (FGE) realice las investigaciones contra los responsables.

"Al parecer la información que obtuvimos el día de ayer y el día de hoy, es que eran peregrinos que venían bajando hacia Amatlán procedentes de San José de Los Laureles. Obviamente nosotros como parque nacional iniciaremos la elaboración para presentar las correspondientes denuncias en contra de quien resulte responsable", mencionó Francisco Javier Medina González, director del parque nacional del cerro del Tepozteco.

Hasta el momento se tiene cerca del 80 por ciento de control en la zona de Amatlán, tras las lluvias que se registraron la noche del miércoles 3 de mayo y la madrugada del jueves 4 de mayo.

Por su parte, el edil de Tepoztlán, David Demesa Barragán informó que se mantiene la veda en los cerros del municipio durante la temporada de estiaje, es decir, tendrán cerrados los accesos para evitar este tipo de incidentes.

Raymundo Rosales, director del Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales (CEECA) informó que actualmente se mantiene dos incendios activos, pues aún combaten el registrado en la colonia Del Bosque de Cuernavaca.

Para las labores de este jueves se desplegaron más de 340 brigadistas pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), Protección Civil Estatal y Municipal, Comisión Nacional Forestal (Conafor), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), voluntarios, así como de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

Raymundo Rosales informó que se sumó un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para apoyar con las labores por aire y hasta el momento se realizaron más de diez descargas de dos mil 500 litros de agua sobre la zona afectada.

Por su parte el titular de la 24/va Zona Militar, Antonio Ramírez Escobedo indicó que podrán especial atención en los cerros de la entidad morelense para evitar que ocurra otro siniestro que afecte a los bosques y cerros de la zona.

"Son tradiciones que no se pueden evitar, son tradiciones de usos y costumbres, sin embargo, tenemos que regular el uso de todas estas pirotecnias para que no vuelva a ocurrir y no nada más aquí (Tepoztlán) sino también en la zona de Huitzilac, y todas nuestras áreas de bosques", señaló.