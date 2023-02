Aumento salarial de policías, puede ayudar a combatir la inseguridad: Coparmex

Victor Manuel Mendoza Moreno, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), delegación Morelos, se pronunció respecto al aumento salarial de casi 15 por ciento que el gobierno de Morelos autorizó para cerca de 900 policías raso, que pertenecen a la Comisión Estatal de Seguridad (CES), “esperamos una mejora en la actitud de los policías porque van a tener un 14 por ciento más de ingresos, sin embargo, hay que reconocer que no tenemos los policías suficientes”, mencionó.

Mendoza Moreno espera que la inversión aliente a los elementos policiacos a comprometerse con sus labores, para que las estadísticas de incidencia delictiva disminuyan.

Además, declaró que el incremento salarial de los oficiales no es suficiente, pues considera que los diputados no destinan el presupuesto adecuado para temas de seguridad. Así como, reconoció que una de las deficiencias más grandes que tiene la policía es el número de elementos con los que cuenta, ya que la plantilla no logra cubrir las necesidades de la entidad.

El empresario recalcó que para COPARMEX la seguridad es la base de la estabilidad social económica de su población y preocupado por el tema sostuvo una reunión con José Antonio Ortiz Guarneros, titular de la CES (Comisión Estatal de Seguridad Pública), para manifestar sus inquietudes, “le dije que no hacemos críticas, hacemos propuestas y nos interesa hacer equipo con ellos”, concluyó.

El pasado 14 de febrero se anunció el incremento salarial de casi un 15 por ciento para los 900 policías raso de la CES, cuyo ingreso se mantenía por debajo de la media nacional (el último aumento salarial se registró en 2017), esto implica una inversión de más de 200 millones de pesos, de acuerdo a la secretaria de Administración del gobierno de Morelos, Sandra Anaya Villegas.

Según la CES, el sueldo neto de un policía raso estatal es de 10 mil pesos, pero con el incremento, su sueldo neto será de 11 mil 700 pesos mensuales







➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!