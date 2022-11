Artemarcialistas dan clases de defensa personal a mujeres en Cuernavaca

Ante la inseguridad en Cuernavaca, mujeres deportistas que se especializan en artes marciales, se han organizado para dar clases de defensa personal a adolescentes y mujeres.

Éstas son totalmente gratuitas, y las ofrecen una vez al mes en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC), Los Chocolates, ubicado en la colonia la Carolina.

La profesora Lía Sanz, titular de este taller práctico, dijo que es muy importante que las mujeres sepan qué hacer ante una situación en la que su seguridad e integridad esté en riesgo, es por esto que les enseña a sus alumnas cuyas edades se concentran entre los 11 y 55 años, a defenderse con tácticas fáciles y efectivas que las mantendrán a salvo.

Comentó que muchas de sus alumnas le han que se sienten más seguras en su vida cotidiana, lo cual dijo hacerle feliz, pero también tiene un tinte amargo ya que "es triste que tengamos que aprender a defendernos, no debería de pasar, tristemente me he encontrado con muchas mujeres aquí que han pasado por una situación difícil ".

En el taller les enseñan principios básicos de boxeo, pateo, formas de lograr soltarse ante un agarre o postura incómoda, utilización de codos y rodillas, medias anti violación y antisecuestro.

