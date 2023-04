Antorchistas temen por su seguridad

Integrantes del Movimiento Antorchista reconocieron que temen sufrir algún hecho de violencia ante las diversas exigencias que hacen en todo el país. Aseguraron que la única forma de cuidarse es entre ellos mismos.

Luego del accidente automovilístico que sus compañeros antorchistas del estado de Guerrero sufrieron: Conrado Hernández Domínguez, su esposa Mercedes Martínez Martínez y su hijo, los integrantes del movimiento se pronunciaron al respecto y aseguraron que dicho acontecimiento no fue un accidente, por lo que temen por la seguridad de los luchadores sociales.

"Esto es un lamentable suceso que hemos tenido que vivir los antorchistas y la sociedad entera, Conrado no era maleante y no creemos que fuera un accidente, porque los cuerpos tenían señales de violencia", dijo Camelia Domínguez Isodoro, dirigente del Movimiento Antorchista.

Comentó que hasta el momento ningún compañero ha recibido amenazas, sin embargo, no quieren esperar a que suceda. Es por esto que le exigieron a las autoridades encargadas de la seguridad en el estado de Morelos garantizar la integridad de la sociedad y en especial la de los luchadores sociales.

Domínguez Isodoro sostuvo que los campesinos defensores de los derechos humanos no tienen recursos económicos para pagar seguridad privada o un escolta personal, es por esto que entre ellos se cuidan, dijo: "Yo siempre he dicho que el pueblo es quien me cuida, no hay nadie más".

Agregó que luego de estos hechos en Guerrero, los antorchistas en Morelos sin lugar a dudas van a estar más atentos a sus movimientos, y entre ellos van a reforzar la comunicación para sentirse más seguros.

Domínguez Isodoro dejó claro que los luchadores morelenses seguirán defendiendo al pueblo, y lo que por derecho les corresponde, sin olvidar que una familia del movimiento falleció en condiciones extrañas.

Finalmente dijo que la exigencia en esta ocasión es el esclarecimiento de la muerte de sus compañeros, y pacificación en el país, "somos luchadores sociales, somos gente de trabajo y de bien, queremos cárcel para los asesinos".