Abandonó el gobierno la seguridad, cultura y al campo

El Gobierno del Estado de Morelos queda "a deber" a las y los morelenses en diferentes rubros sociales, como seguridad, campo, arte y cultura, entre otros, asegura Camelia Domínguez Isidoro, dirigente del Movimiento Antorchista en el Estado.

"Híjole, pues creemos, como gestores sociales, como luchadores, que hay un deber en todo. Vemos obras y servicios sociales en nuestras comunidades que están abandonados, no tenemos agua, no tenemos educación, no tenemos electrificaciones, el campo está abandonado", externó la activista en entrevista con El Sol de Cuernavaca.

Domínguez Isidoro señaló que, a cuatro años de la actual administración, esta no se ha sensibilizado con las grandes necesidades de las diferentes comunidades que existen a lo largo y ancho de la entidad, sobre todo las más alejadas.

"Hay comunidades, por ejemplo, en Emiliano Zapata, donde no hay escuelas, donde no hay drenaje, no hay pavimento", manifestó.

Asimismo, en el marco de la Primera Jornada Nacional de Declamación que realizó el movimiento en las 32 capitales del país, Camelia señaló que a este gobierno estatal le ha faltado mayor atención a la cultura y las artes como parte de una estrategia para recomponer el tejido social, que ha sido marcado por la ola de violencia que vive la entidad.

Añadió que como antorchistas, visualizan estos dos rubros como fundamentales para lograr la sensibilización en la sociedad.

"Creemos que el gobernador Cuauhtémoc Blanco también tiene que voltear a ver al arte y a la cultura para darle oportunidad a los jóvenes, a los niños y a la población entera de pensar de manera distinta".

Añadió que actualmente pareciera como si el arte y la cultura se hubieran vuelto más "elitistas", convirtiéndose en un rubro accesible únicamente para ciertos estratos sociales, por lo cual llamó a Blanco Bravo a invertir más en este sector para acercar otras prácticas a comunidades que se han quedado marginadas y con esto alejar a las y los jóvenes de conductas delictivas. Consideró que el Ejecutivo Estatal no ha dado los resultados esperados en materia de seguridad para las y los morelenses, y mencionó que es muy difícil como habitante de este estado salir de tu hogar y no saber si vas a regresar.