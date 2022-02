Anticorrupción imputa a exsecretario de Obras de Cuauhtémoc Blanco

Fidel, exsecretario de Obras Públicas de la actual administración estatal y dos exfuncionarios más de la misma dependencia, fueron imputados por la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de Uso de Documento Falso, Falsificación de Documento y Fraude Procesal.

Lo anterior debido a que presuntamente presentaron un documento falso para sustentar una denuncia, informó la Fiscalía en un comunicado de prensa.

"Este día 24 de febrero de 2022, la Fiscalía Anticorrupción imputó al ex titular de Obras Públicas de Morelos, Fidel “N”, así como a Luis Omar “N”, ex titular de la unidad de enlace jurídico y Ana María “N”, ex asesora jurídica, por presuntamente incluir como dato de prueba en una denuncia presentada ante este organismo autónomo, un acta alterada de la 7ª Sesión Extraordinaria del Comité de Obra Pública y Servicios Relacionadas con las Mismas".

La Fiscalía sostiene que un documento, con fecha del 13 de septiembre de 2017, fue alterado, ya que las rúbricas o firmas de las 153 fojas que integran el acta, fueron colocadas digitalmente y no estampadas de forma manual por los entonces integrantes del Comité de Obra Pública.

"No obstante que los imputados presuntamente tenían conocimiento de que el acta estaba alterada, la aportaron como prueba e incluso la certificaron".

Por ello, agregó, al percatarse de la irregularidad, la Fiscalía Anticorrupción solicitó a la Secretaría de Obras el acta original para corroborar la veracidad de la misma, sin embargo, los funcionarios no la presentaron.

"Es por ello, que, este día fueron imputados los tres ex funcionarios, a quienes se les impusieron como medidas cautelares la prohibición de acercarse a la Secretaría de Obras Públicas y a los denunciantes; además, la Jueza otorgó 144 horas a la defensa para la audiencia de vinculación a proceso".









De acuerdo con el artículo 20 constitucional, toda persona imputada tiene derecho «A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa».





Información de la Fiscalía Anticorrupción