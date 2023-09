Alcoholímetro en Cuernavaca volverá al terminar la temporada de lluvias

El programa Conduce sin alcohol seguirá suspendido en Cuernavaca hasta que concluya la temporada de lluvias para no poner en riesgo a los elementos que participan y a la ciudadanía, informó Alicia Vázquez Luna, titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac).

“(Ante) las fuertes lluvias y tormentas eléctricas el programa Conduce sin alcohol no puede operar, dado que se podría generar un caos vehicular y con ello accidentes por las lluvias y grandes encharcamientos que hay en diferentes puntos de la ciudad; esto no quiere decir que el programa esté suspendido o que ya no vaya a operar, esperamos que sea benéfico nuestro clima a partir del mes de octubre para volverlo a instalar”, explicó Vázquez Luna.

Mientras tanto, dijo, la Policía Preventiva y de Vialidad estarán facultados para que en cualquier punto de revisión o en sus recorridos por las principales vías de comunicación puedan detectar el consumo de alcohol en la vía pública o a bordo de un vehículo, la población podrá ser acreedora de una sanción administrativa si es sorprendida consumiendo bebidas alcóholicas.

Asimismo, el titular de la Policía de Vialidad de Cuernavaca, Javier Antonio Tencle Santiago, mencionó que hay algunas situaciones que pueden generar infracciones en torno al consumo de alcohol, estupefacientes, incluso medicamentos en caso de poner en riesgo la salud de terceros o pueda indisponer al conductor.

Mencionó que las infracciones en relación a la alcoholemia se encuentran estipuladas en el artículo 23, fracción 9 del reglamento de Tránsito.

Y el artículo en el que el reglamento se basa para la detención de una unidad es el 86, donde menciona que las autoridades de Tránsito deberán de retirar de circulación y remitir al corralón los vehículos cuando los conductores se encuentran en notorio estado de ebriedad o bajo los influjos de alguna sustancia, incluyendo medicamentos.





