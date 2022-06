Acusan maltrato en el Centro Penitenciario Jojutla

Alrededor de las 12:00 horas de este jueves, un grupo armado de custodios del Centro Penitenciario de Jojutla interrumpió la visita familiar bajo el argumento de un operativo de revisión.

Sin embargo, algunas mujeres afectadas denunciaron la violación de sus derechos humanos pues fueron desalojadas abruptamente por los guardias, quienes no les dieron la oportunidad de recoger sus objetos personales o trastes de alimentos.

Sobre los hechos, las mujeres refirieron que los custodios emplearon palabras altisonantes para pedirles que salieran a quienes estaban almorzando o en visita conyugal con algunos de los internos. De hecho, una mujer embarazada entró en crisis nerviosa.

Algunas se dijeron violentadas en su intimidad porque cuando escucharon los gritos de que salieran empezaron a vestirse, pero en algunos casos no respetaron e irrumpieron, por lo que se pusieron de inmediato la playera roja y el pantalón sin la ropa íntima.

“¿Cómo se le puede llamar a esto? Es una violación a los derechos de los internos y de nosotras como sus parejas”, se quejaron.

Agregaron: “Dicen que no vamos a poder entrar de regreso, pero nosotros queremos saber cómo están nuestros familiares, ellos están adentro y se sabe que los están golpeando, ya están pagando una condena y hay mucha gente inocente no todas las personas que estamos aquí son familiares de delincuentes y aún así ellos tienen derecho a recibir su visita”.

Hicieron un llamado a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Morelos porque “tenemos miedo de alzar la voz, porque arremeten contra nuestros familiares internos, a ellos no les interesa quién lo hizo, ellos agarran parejo y esta no es la primera vez que pasa”.

Otras mujeres se percataron que desde las ventanillas les estaban tomando fotos: “Si todas nos quejamos al rato habrá problemas con nuestras parejas, no nos van a dejar entrar por decir todo lo que pensamos”.

“Yo no me voy a callar, no me pienso callar porque esto es demasiado abuso, esta es la visita conyugal a la que tienen derecho, por qué no escogieron otro día, otra hora para hacer los operativos; nos sacaron apuntando con sus armas”, expresó una más.

Se trata de 80 mujeres y familiares quienes se manifestaron dispuestas a esperar que les dieran una explicación.

Poco después de las 13:00 horas, desde la ventana de la entrada al penal un hombre al que las mujeres identificaron como “Paco” explicó que todo forma parte de un operativo de revisión que se hace sin previa programación y aviso.

Aseguró que no hubo ninguna violación de derechos y que los internos estaban bien: “No tienen nada, se los aseguro”.



➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!