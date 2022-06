Sobrepoblación en Penales de Morelos

El presidente del Colegio de Abogados, Enrique Paredes Sotelo señaló que es urgente que se mitigue la sobrepoblación en los penales de Morelos, ya que es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede estallar y causar problemas graves como los motines que se han registrado en donde incluso reos han perdido la vida. Y lo que es peor que la autoridad los oculta en lugar de remediar las extorsiones que existen.

Señaló que una salida apropiada para “despresurizar” algunos penales sería utilizar el edificio, que es usado en la actualidad por la Fiscalía General de la Republica, como un centro penitenciario ya que tiene las instalaciones acondicionadas para que esto se pueda llevará acabo.

Todo parece indicar que el gobierno del estado, ha hecho la solicitud formal al gobierno federal, para poder utilizar el inmueble de la fiscalía general de la república en Plan de Ayala y de esa manera generar una salida eventual de la gran concentración que hay en algunos penales de la entidad, situación que puede ser viable, son urgentes las acciones preventivas para evitar algún tipo de conflicto como en años pasados.

Aunque en materia penitenciaria, según el análisis de la CNDH, en un Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, en 61 de los centros estatales visitados se presentó sobrepoblación. Morelos es una de esas entidades en el Centro Estatal de Reinserción Social Morelos en Atlacholoaya, la Cárcel de Reinserción Social Cuautla y la Cárcel Distrital Jojutla.

Por todo lo anterior, señaló el abogado, a pesar de muchos conflictos y de todas las situaciones que ocurren en los penales y que esta fuera de la ley, los cogobiernos nunca se acaban, se trasladan unos y llegan otros, porque la autoridad penitenciaria lo permite, lo tolera y hasta se beneficia de eso.

No obstante estos lugares se han convertido en verdaderas escuelas del crimen, y desafortunadamente los motines, extorsiones, agresiones y todo eso, sentenció, Enrique Paredes se seguirá viendo, mientras el sistema de justicia y a la par políticas públicas de desarrollo no coincidan desde las esferas gubernamentales; por ahora lo único que se puede aspirar es que no estén saturados.





