Abogados urgen resultados a la Fiscalía ante aumento de presupuesto

El abogado morelense, Miguel Ángel Rosete Flores señaló que una de las principales exigencias para la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos (FGEJM) es mostrar resultados positivos en materia de procuración de justicia, sobre todo, por el reciente incremento presupuestal del 19 por ciento que recibió para el 2023. Es necesario transparentar en que se ejerció el presupuesto anterior y en que se usará el actual.

En entrevista para El Sol de Cuernavaca, el ex presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, manifestó que es necesario atender el rezago que existe en las múltiples carpetas de investigación.

"La exigencia es número uno la transparencia y número dos resultados en las investigaciones. Hay muchas investigaciones en las que el fiscal o la Fiscalía no da resultado y creo que eso es perjuicio de los morelenses, creo que no sería congruente el incremento de presupuesto con la falta de resultados", externó Rosete Flores.

Para este año, el organismo procurador de justicia contará con un presupuesto arriba de los mil millones de pesos, luego del presupuesto aprobado por las y los diputados de la 55 Legislatura.

Rosete Flores manifestó que con este aumento para ejercer, la FGEJM debe ser más transparente sobre la distribución de recursos, ya que no son de carácter privado sino que le pertenecen a la ciudadanía morelense; no por ser un organismo autónomo debe 'ocultar' en qué se invierte el presupuesto.

"Autonomía no significa falta de transparencia, creo que la autonomía va de la mano con la transparencia, habría que analizar, habría que ubicar como se ejerció el presupuesto anterior, dónde se utilizaron los recursos que se destinaron a la fiscalía y creo que el incremento es en beneficio de la procuración de justicia, sin embargo, hoy en día no se ve reflejado el incremento, no se ve reflejada esa autonomía financiera", manifestó el abogado.

Sobre las cifras, el actual presupuesto de la Fiscalía de Justicia es mayor en un 50 por ciento, en comparación al año 2018, cuando Uriel Carmona Gándara tomó las riendas del órgano.

Ante esto, el abogado concluyó que la transparencia y resultados positivos son la clave para acabar con el rezago en procuración de justicia y avanzar en materia de seguridad este 2023.









➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!