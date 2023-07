Presuntos grupos paramilitares continúan agresiones contra comunidades del EZLN: TOR

Integrantes de Tejiendo Organización Revolucionaria adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona (TOR), advirtieron de grupos paramilitares y del crimen organizado que mantiene en jaque a las comunidades zapatistas, ante la complicidad del Ejército y Guardia Nacional, así como de la ausencia del gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas.

Itzael Magaña, representante de TOR en la Ciudad de México, durante las jornadas informativas que realizaron en el Monumento a la Revolución, manifestó que las comunidades no sólo son agredidas y desplazadas de sus comunidades por el crimen organizado, sino también son víctimas de grupos paramilitares.

“Según no hay narco, según no hay violencia, pero la realidad es otra y basta ir a las comunidades, tan solo en San Cristóbal de las Casas, no hace falta ir a zonas muy apartadas para ver como la violencia es otra, como los grupos del narco, con la complicidad del gobierno estatal se disputan mercados, pollerías y calles”, indicó.

Integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao) han atacado con disparos de armas de fuego comunidades autónomas zapatistas ubicadas en la región Moisés Gandhi, municipio de Lucio Cabañas, y quemaron parcelas, tal y como lo denunció la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.

Cabe recordar que el 19 de junio, aproximadamente a las 14 horas, un grupo armado disparó desde San Felipe y San Antonio Las Flores, y se documentaron al menos 67 balazos de alto calibre y 13 de bajo calibre, además de la quema de parcelas en que trabajan familias bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

El 21 de junio, la Orcao atacó las comunidades de Emiliano Zapata, y San Isidro, así como Moisés Gandhi, en esta última incendiaron la parcela adjunta a la escuela secundaria autónoma que se encuentra a 50 metros de las casas de las familias zapatistas.

Los integrantes de TOR manifestaron que las comunidades zapatistas han advertido desde hace casi dos años, que Chiapas está al borde de la guerra civil, donde hacen una radiografía de la violencia que hay en el estado, fruto del narco y de las organizaciones paramilitares, de la complicidad de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

“Curiosamente Chiapas es una de las entidades con más bases de la Guardia Nacional, con más efectivos, si todo el país está militarizado Chiapas más, con el pretexto de combatir la migración, lo que es cierto es que aumenta la violencia, los grupos de choque, al servicio de narcos, aumenta la destrucción del tejido social, la migración no para, al contrario se incrementa, es muy claro que cuando militarizas la zona vuelves ilegal el tránsito de personas, fomentas el negocio, los coyotes cobran más”, añadió.

Los zapatistas han optado por la vía pacífica, porque la decisión es de las comunidades zapatistas, señaló Itzael, quienes ya saben cómo, cuándo y bajo qué circunstancias van a resistir los embates del crimen, de los presuntos grupos paramilitares, pues hasta ahora se han mantenido de manera pacífica.