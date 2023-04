Notimex se extinguirá en un año, afirma Sanjuana Martínez

A su salida de Palacio Nacional, Sanjuana Martinez Montemayor, directora de la agencia de noticias gubernamental Notimex, dijo que la empresa será disuelta a más tardar, en un período aproximado de un año, aunque aclaró que seguirán en curso la denuncias que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la administración que le antecedió.

Puedes leer: AMLO extinguirá Notimex: no necesitamos una agencia, tenemos la mañanera

La funcionaria sostuvo que el desfalco de los anteriores directivos de la agencia podría llegar a los 600 millones de pesos y subrayó que la extinción de Notimex y la entrega de liquidaciones a sus trabajadores sindicalizados no significa que se les dé amnistía por sus presuntos fraudes a los responsables de actos de corrupción.

Sociedad Notimex y Financiera Rural serán liquidadas, adelanta Monreal

“La liquidación no significa amnistía para los actos de corrupción cometidos en las anteriores administraciones, las carpetas de investigación tanto de la Fiscalía y de la Secretaría de la Función Pública, donde también hemos presentado otro centenar, van a continuar”, subrayó.

En febrero de 2019, la periodista Sanjuana Martínez fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador como nueva directora de Notimex. Sin embargo, desde el inicio de su gestión, emprendió una purga en la empresa en contra de los trabajadores, lo que provocó que estallara una huelga por la violación de los derechos de los trabajadores sindicalizados.

De acuerdo con varios especialistas, como el analista político Enrique Pérez Quintana, la misión de Sanjuana Martínez al frente de Notimex fue la de “demoler” a la agencia para acabar aún más con el derecho a la información.

Luego de casi mil 150 días de huelga, el presidente López Obrador anunció el 14 de abril pasado que la agencia sería extinguida, pues aseguró que su gobierno no requiere de una empresa informativa, ya que se cuenta con las conferencias mañaneras para rendir cuentas e informar a la población.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“La verdad ya nosotros no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno, eso era de la época de los boletines, de la prensa oficial y oficiosa, ya no hay eso. Tenemos la mañanera, aunque no le guste a (Enrique) Krauze, Denisse (Dresser) y a otros a muchos etcéteras, etcéteras”, dijo el presidente.