EU se niega a realizar investigación en conjunto sobre maíz transgénico, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que le ofreció al gobierno de Estados Unidos hacer una investigación conjunta con México para averiguar qué riesgos tiene el maíz transgénico en la salud, pero los estadounidenses se niegan a realizar el estudio.

“Esto no les gusta a los importadores de maíz del extranjero, pero hemos planteado que de manera conjunta hagamos la investigación para que ni en México ni en Estados Unidos se consuma maíz extranjero y hasta ahora no lo han aceptado", respondió el presidente, luego que se le preguntó por la defensa de los estadounidenses al maíz asegurando que no daña la salud.

Asimismo, el mandatario recordó que su gobierno estableció en México que el maíz amarillo de importación no se pueda utilizar para uso o consumo doméstico.

No se puede utilizar maíz amarillo de importación para uso o consumo doméstico y eso es lo que se está aplicando en nuestro país para las tortillas, para los tamales, para todo lo que se hace con maíz.

Aseguró que los productores de maíz amarillo están molestos por la medida prohibitiva en México y agregó que espera que accedan a hacer los estudios para revelar los daños de este producto a la salud de las personas.

Incluso se quejó de los estudios presentados por las propias empresas productoras de maíz amarillo en el panel del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá y reprochó: “ellos sí pueden hacer sus estudios, porque imagínense las empresas que están detrás de esto; investiguen, porque en todo hay preferencias. Son empresas tan poderosas que llegan a incluir para la designación de los premios Nobel”, acusó.

López Obrador sostuvo que el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conacyt) sigue investigando el daño que genera en humanos el consumo de este maíz.