Alejandro Mosco realiza homenaje a la lucha libre mexicana

En el Museo Morelense de Arte Popular (MMAPO) se presenta la exposición "Enmascarados de la lucha libre mexicana en cartonería", del artesano cartonero Alejandro Mosco, originario de la Ciudad de México, siendo esta su primera muestra individual, pues anteriormente participó en diversas exposiciones colectivas.

La muestra está integrada por más de cuarenta piezas elaboradas en cartonería, con temática exclusiva de los personajes más emblemáticos de la Lucha Libre Mexicana, creadas en diversas formas y tamaños.

"20 obras son máscaras decorativas de la lucha libre mexicana, y otras 20 son muñecos de 42 centímetros, que representan a los luchadores mexicanos, y la tradicional forma del muñeco de plástico que tenían con sus manos hacia arriba. Hay otras dos piezas en tamaño jumbo, y un ajedrez, de nombre Ajedrilatero, cuyas piezas son pequeñas máscaras de luchadores", expresó Alejandro Mosco.

Asimismo, destacó que las piezas representan principalmente a luchadores y a dos luchadoras de los años ochenta, que él vio en algún momento en distintas arenas, tanto en la Ciudad de México como en la Arena Isabel de Cuernavaca.

Entre las piezas destacan, El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, Pierroth, Tinieblas, Blue Panther, Brazo de Oro, Brazo de Platino, Brazo de Plata, El Matemático, El Sicodélico, Espectro, el Fantasma, Mano Negra y el Huracán Ramírez, entre otros.

"También incluimos a dos luchadoras muy importantes de la época que son La Briosa y Medusa, porque las mujeres también han tenido un papel importante en la Lucha libre, aunque siempre ha sido muy popular el hombre, pero hay que reconocer la labor de ellas en este deporte".

Las máscaras decorativas están en forma de relieve, con detalles muy específicos, como si el luchador tuviera puesta la máscara en ese momento. Y las piezas que integran el Ajedrilatero, están representados por una máscara pequeña, pero en la parte de abajo, tienen un icono que refiere a qué jerarquía pertenece para realmente jugar ajedrez.

La obra de formato más grande lleva por nombre “Juntos llegamos y juntos nos fuimos”, que representa un homenaje que Alex realiza en memoria de los luchadores categoría mini “La Parkita” y “El Espectrito”, hermanos mellizos que desafortunadamente fueron envenenados por las famosas Goteras.

Sobre su proceso, Alejandro Mosco comentó que inicia a partir de un molde que él mismo hace y modifica para lograr la forma que requiere, "utilizo plastilina y arcilla para dar las características específicas. Cada máscara está en relieve, tiene sus detalles, incluye una agujeta, para darle ese toque más real".

Para su realización, se lleva entra una y dos semanas de acuerdo al tamaño y el proceso, ya que debe de dar de ocho a nueve capas, lijar y volver a empapelar, desmoldar y unir la pieza, para después decorar y pintar.

Acerca de Alejandro Mosco

Sus inicios en la cartonería fueron en 2004 de manera empírica, por el gusto personal de las fiestas de Día de Muertos. En 2006 se integró a talleres y cursos en diferentes casas de cultura y en el Museo de Arte Popular, entre otros espacios; posteriormente participó en exposiciones colectivas, muestras de trabajo, venta de piezas en eventos culturales y populares.

"Me gusta la fotografía y siempre acudía a las instalaciones de ofrendas que se hacen en el Día de Muertos en la Ciudad de México en Coyoacán, el Centro Histórico o en San Ángel, y a partir de las fotos empecé a replicarlas".

En 2006, comienza su formación en distintos talleres, incluso su primera escuela fue en el Museo de Arte Popular en la Ciudad de México en los talleres para artesanos.

"Hacía diversas piezas, pero en 2008, decidí meter las figuras de la lucha libre, ya que buscaba tener una identidad, algo que me diferenciara de los compañeros cartoneros, que realizaban sus propias piezas. Y es que recordé que en la infancia me llevaban a un recinto El Cuatro Caminos y El Pabellón Azteca, carpas tipo circo para ver lucha libre y todas estas anécdotas llenas de colores y los diseños de la máscara me dieron pauta para crear este concepto".

En 2012, obtiene su primer premio por parte del gobierno de la Ciudad de México por su pieza en la categoría de “Artesanía Utilitaria de la Ciudad de México”, una máscara con alhajero que hace referencia a la Ciudad de México, con diversos elementos que la distinguen.

"La pieza se llama ‘El Defeño’, y es que una de sus características es que tiene diversos recintos importantes de la Ciudad de México como el Monumento a la Revolución, el Palacio de Bellas Artes, el Ángel de la Independencia, la Torre Latinoamericana y el World Trade Center".

Destacar que la mayoría de las piezas que integran la exposición están a la venta. Asimismo, si alguna persona requiere un pedido especial puede contactarlo en sus redes sociales.

La exposición permanecerá hasta finales de junio, visítala de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas en el MMAPO, la entrada es gratuita.

