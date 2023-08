A un grupo le encantaría que me fuera: Ebrard asegura que continuará en Morena

En la recta final de la elección de la Coordinación en Defensa de la Cuarta Transformación, el aspirante Marcelo Ebrard, dijo que confía en las encuesta y aseguró que la ciudadanía tiene la libertad de decidir quién va representar al movimiento para el 2024 y el en futuro de México.

La mañana de este domingo Marcelo Ebrad, asistió a la Asamblea Informativa en Defensa de la Cuarta Transformación en el municipio de Chalco, donde agradeció a Andrés Manuel López Obrador que haya promovido que la elección del candidato de Morena la determine la ciudadanía.

"Propusimos que hubiese una boleta para que ustedes decidan libremente quién debe dirigir los esfuerzos para defender la Cuarta Transformación de México", dijo refiriéndose al método para elegir al encargado de la coordinación.

El exsecretario de Relaciones Exteriores insistió que va arriba en esta elección, por lo que pidió a los vecinos de Chalco sumarse a su equipo.

Entre gritos de "Vamos a ganar, vamos a ganar", "Contigo hasta la victoria", aseguró que la Cuarta Transformación es un gran cambio para México y que la gente es la que va a decidir quién va representar a la 4T el 2024.

Dijo que confía en la encuesta y en la gente, pero no confía en lo que hacen otras personas.

"Hay un grupo que le encantaría que me fuera, porque les compites, porque la gente nos apoya por eso están nerviosos, no me voy a ir a ningún lado".

Recalcó que los ciudadanos tienen el derecho de decidir el futuro de México, por lo que pidió respeto durante estos últimos días de recorridos por la República Mexicana.

Dijo que las personas tengan clara conciencia de que es una decisión libre que van a tomar, un voto libre y secreto, " Eso es lo que queremos proteger, defender y promover por eso vine a Chalco porque es una zona muy importante".

Pidió a su partido, a sus contrincantes que se respete el proceso, del cual está a toda disposición para hacerlo valer.

Dijo que ya tiene a sus 350 representantes uno en cada casilla para evitar que algunas personas influyan de manera irregular a la gente.

Reconoció la dinámica de este proceso de selección, ya que aseguró que está es la primera vez que se le va a preguntar a la ciudadanía.

Aseguró que de acuerdo a las encuestadoras mantienen un tercio de personas que no saben por quién votar, es por ello que dijo que los demás aspirantes están preocupados y nerviosos por su decisión por quién votar.

Relató que cuando encabezó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México realizado avances en el tema de seguridad.

Durante la entrevista aseguró que los acarreos no les alcanzará a sus adversarios, "Cada quien haga lo que considere no te alcanza eso, no vas a convencer a la gente así, eso yo lo aprendí con Andrés en todo el país, eso va tener un costo para ellos".

Pidió a la ciudadanía a votar libremente, y sumarse a su proyecto "Se tiene que respetar la encuesta", culminó.

