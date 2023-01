AMLO miente al afirmar que el INE adultera resultados electorales: consejero Espadas

El consejero electoral Uuc-kib Espadas dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador miente al afirmar que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha permitido la alteración de resultados electorales con el relleno de urnas y la falsificación de actas.

Durante una conversación con medios de comunicación, el consejero, con pasado perredista, afirmó que las declaraciones del presidente durante su conferencia de prensa matutina de hoy "adolecen de la mínima seriedad" y le exigió proporcionar un ejemplo donde el INE haya rellenado o alterado una urna, acción que aseguró no ocurre desde hace 25 años en México.

"Quien afirme que el INE hace esas cosas, como antes la Comisión Electoral con Manuel Bartlett al frente, quien afirma que el INE participa en la adulteración de resultados electorales miente y sus afirmaciones carecen de seriedad independientemente del cargo que ocupen", dijo.

El consejero Ciro Murayama también se refirió a los dichos del presidente y calificó de “precisa” la denuncia que hizo sobre el fraude de 1988 contra Cuauhtémoc Cárdenas, sin embargo, recordó que en esa fecha aún no existía el Instituto Federal Electoral (IFE)

Agregó que las primeras elecciones presidenciales que estuvieron a cargo del INE son las de 2018 y de ellas resultó ganador López Obrador.

“(López Obrador) describió el 88, nosotros respondemos por el 2018. Las únicas elecciones presidenciales que ha hecho el INE, hasta la fecha, son las de 2018, impecables elecciones. Que me diga el presidente de la elección que él salió, ¿quién rellenó una urna?, ¿quién alteró un acta?, ¿quién rasuró a un ciudadano?”, cuestionó.

Sobre el Plan B, que el INE busca frenar con acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el consejero Espadas dijo que no representa la muerte del árbitro electoral pero sí su mutilación.

"Si me preocupa mucho el producto legislativo que estamos enfrentando, no creo que el INE vaya a morir, efectivamente al no poder tomar el control del Consejo, la opción fue mutilar el cuerpo", sostuvo.

En tanto, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, dijo que el que López Obrador ganara las elecciones en 2018 es muestra del buen funcionamiento de la institución y que cuando se refiere a fraudes electorales debería voltear a ver a su entorno pues "algunos de los miembros de su gabinete fueron responsables", dijo en referencia a Manuel Barttlet.