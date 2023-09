AMLO descarta asistir al Foro APEC en San Francisco porque asistirá Perú

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no va a acudir al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC por sus siglas en inglés) que se llevará a cabo el próximo mes de noviembre en la Ciudad de San Francisco, California, pues está invitado Perú y no tiene relaciones con ese país.

“No iré a la cumbre en San Francisco, porque no tenemos relación con Perú”, dijo el presidente durante su conferencia mañanera en referencia a la reunión a realizarse del 15 al 17 de noviembre.

A pesar de que el tabasqueño había afirmado el pasado 15 de agosto que acudiría a San Francisco para participar en la APEC, este jueves anunció que no acudirá a la plenaria porque estará Perú, dirigido por Dilma Boluarte, como invitado y recordó que no tiene relaciones con ese país ya que tiene detenido a Pedro Castillo, ex presidente peruano, quien a principios de este año intentó dar un autogolpe de estado.

Sin embargo, dijo que invitó al presidente Joe Biden a visitar México a conocer la planta de New Fortress Energy de licuefacción de gas que se construye en Altamira, Tamaulipas, y también a conocer los trenes Transístmico y Maya en el sur del país.

“Le propuse (a Biden) que nos daría mucho gusto que nos visitara, lo invite a ver, por ejemplo, la instalación que estamos haciendo de manera conjunta, de la empresa Fortress, que se dedica a construir plantas de licuefacción, se está haciendo una planta grande en Altamira, para exportar gas a Europa” dijo el presidente. Añadió: “lo estoy invitando también a visitar Salina Cruz por lo del Transístmico, y lo estoy invitando al Tren Maya”.

De igual manera, comentó que si no le es posible a Biden venir a México, él estaría acudiendo en enero a la Cumbre trilateral México, Estados y Canadá, que se realizará en este último país.

“Si no es posible en noviembre, nos podemos ver en enero aunque haya mucho frío, en la cumbre en Canadá. Ahí sí hace frío como en Tepetitán o Macuspana, Tabasco”, dijo el presidente en son de broma.

El mandatario también anunció que este jueves que tendrá una reunión con gobernadores emanados de Morena y una más con el embajador estadounidense Ken Salazar.

Finalmente, AMLO agregó que hay una muy buena relación con el embajador Ken Salazar y con todos los miembros del gabinete estadounidense.