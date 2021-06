Autodefensas no son la solución a la violencia en Michoacán: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hay un problema de seguridad en la región de Michoacán, pero señaló que las llamadas autodefensas no son la solución, porque el Estado debe garantizar la seguridad.

"No somos partidarios que la gente se arme y forme grupos para enfrentar a la delincuencia, eso no da resultados y a veces en estos grupos se infiltran maleantes. El Estado tiene la obligación de garantizar la paz y la tranquilidad", afirmó el mandatario.

Durante la conferencia matutina, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador aseveró que se va hacer un esfuerzo en Michoacán para combatir a la delincuencia y pidió a la población confiar en la autoridad.

"Ya no es la autoridad de antes, anteriormente no había fronteras, no se sabía dónde terminaba la delincuencia era lo mismo porque había contubernio", aseveró.

República Suben a 18 los muertos por jornada violenta en Reynosa

Recordó que hace unos días en Nueva Italia, Michoacán, hubo un secuestro y las comunidades tomaron la vía del tren que lleva a Lázaro Cárdenas, por lo que acudió el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, para atender el problema y garantizar la atención del problema.

Los manifestantes, dijo, entraron en razón y levantaron el bloque que durante varios días afectó la economía de la región. "Estamos atendiendo los problemas de inseguridad, tengan confianza, lo vamos a seguir haciendo, pero no se resuelve nada y hasta me da desconfianza cuando surgen grupos así", expresó.

Al interior de los mismos grupos, aseveró, que "los mismos grupos han acusado que personas que andan ahí de autodefensas pertenecen a otra organización delictiva que se disfraza como gente del pueblo que ya está harta de la violencia".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Entonces eso ya no. El Estado tiene que cumplir su rol de garantizar la paz y la tranquilidad, es lo que tenemos que hacer, paz y tranquilidad. Poco a poco, pero vamos avanzando", afirmó López Obrador.

"La paz es fruto de la justicia, el que piensa que tiene mucho poder y va a seguir dañando a la sociedad en sus bienes, en sus vidas, y piensa que va haber impunidad está equivocado, porque no hay impunidad para nadie", concluyó.