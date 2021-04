Yunuen Díaz aborda el feminismo con un enfoque artístico

Yunuen Díaz ha destacado en Morelos, a nivel nacional e internacional por su trayectoria artística, como escritora, artista y gestora cultural, cuestionando y abordado en sus obras y proyectos temas sociales, especialmente enfocados al feminismo y la mujer.

"Siempre he sido muy inquieta, muy curiosa, me gusta mucho leer, eso me abre más posibilidades, pensar desde otros lugares, abrir otros mundos, crear ficciones y eso me permite tener una mirada muy particular sobre la realidad. Fui una niña muy lectora, y tenía ideas particulares, es decir, era de las niñas que hacía preguntas incómodas, siempre he sido de las que dicen cosas que todos sabemos pero a veces no nos atrevemos a decir", expresó Yunuen Díaz.

Desde pequeña tuvo ese ímpetu de expresar lo que pensaba, ligado a una cuestión más sobre feminismo.

Comenzó como escritora y poeta, lo que la ha llevado a ser reconocida y galardonada con distintos premios como el Premio de Literatura Joven "Delfina Careaga" en 2014 y el Premio Nacional de Ensayo Joven "José Vasconcelos" en 2015. Por lo general, sus obras se enfocan entre la poesía, la creación, la teoría y la crítica.

"Mi lugar más común de creación era la escritura, es decir, lo más habitual porque siempre me ha gustado hacer una diversidad de cosas. Publiqué algunos libros de poesía, pero sentía esa necesidad de que la literatura tuviera una función más social y de explorar la literatura con todo el cuerpo, como le llaman ahora literaturas perceptuales y yo tenía esa intención de socializar más este trabajo. Entonces empecé a hacer más eventos performativos, instalaciones y libros de artista, como otro tipo de exploraciones y que no se quedara nada más en el texto, sino que pudieran llegar a crear experiencias y eso ha sido una parte muy importante de mi trabajo en los últimos años".

Con esa intención de poder articular la literatura y no dejar sus ideas y creaciones únicamente en el libro, comenzó a realizar distintas obras y eventos artísticos. Una de sus piezas más destacadas es "Poesía en la piel", la cual realizó con TV UNAM.

"Fue un encuentro en el que invité a tatuadores y al público para que escogieran los versos más significativos de su vida y tatuarselos, de ese modo todos componían una especie de poema viviente y orgánico. Siempre ha sido de mi interés provocar encuentros entre personas para dialogar sobre un tema de interés mutuo".

Para Yunuen ha sido muy importante desempeñarse en el ámbito de la Gestión Cultural desde el repensar en qué significaba o cómo situar su práctica como artista y la consciencia de género.

"Hay un texto muy interesante de Linda Nochlin donde analiza por qué no han existido grandes mujeres artistas, de inmediato se asocia a los grandes maestros del arte, y ella explica que hay una serie de estructuras, que están construidas para que la cultura funcione de una manera androcéntrica, desde cómo se construye la noción de artista asociada a la genialidad. Pero también cuestiones estructurales cómo si a lo mejor las mujeres no podían ir a la escuela, no tenían permiso para aprender del arte y la cultura, cómo iba a haber mujeres destacadas en este ámbito, pese a eso, si hay grandes mujeres artistas en la historia. Pero aunque las hubo, no son tan mencionadas ni reconocidas en la centralidad del arte. Pensando en eso y en qué significaba la propia práctica artística, y viendo lo que estaban haciendo compañeras artistas que me parecían fabulosas y eran menos reseñadas o había menos espacios para ellas, entonces me di a la tarea de buscar maneras para hacer más visible el trabajo de compañeras artistas y así fue cómo nació este trabajo de gestión cultural".

Para Yunuen la palabra Gestión tiene una cosa muy elegante y administrativa, por lo que ella se describe como Provocadora o Gestadora Cultural.

”En algún tiempo decía que yo era Provocadora Cultural más que gestora, siempre pensaba que cuando usamos la palabra gestor o gestora, le estamos quitando algo. Provocar es hacer que sucedan cosas, ideas y encuentros y en el ámbito de crear procesos reflexivos conjuntos, eso es parte interesante de la gestión cultural. También me he nombrado como Gestadora cultura, mi trabajo creo que tiene que ver más con gestación, es decir, idear, colocar, sembrar y hacer crecer".

Junto a las artistas Larisa Escobedo y MaGa Mendoza, Yunuen es parte de la colectiva Las Ruecas, que han realizado dos emisiones de los 16 días de activismo contra la violencia de género, iniciando el 25 de noviembre y culminando el 10 de diciembre.

"Es una ventana en la que tratamos de generar una especie de diálogo a través de conversatorios y muestras de trabajo. El año pasado hicimos dos actividades que tenían que ver con posicionarnos desde la creatividad. Junto al Instituto Morelense de Radio y Televisión (IMRyT) realizamos unas cápsulas radiofónicas de imaginación feminista. Fueron 16 mini noticias sobre lo que quisiéramos que sucediera, temas que tenían que contrastar lo que ahora es nuestra realidad a través de la imaginación. Presentamos una videomuestra e hicimos un recorrido sonoro con una consigna feminista de 'Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan' donde se escuchaba la voz de una niña.

Durante los meses de confinamiento ha seguido trabajando y en junio organizó el proyecto "Contingentxs" en colaboración con artistas morelenses.

"Estábamos todos muy asustados con el Covid-19 y tratando de entender cuál era el fenómeno y qué tan peligroso era, había mucho material escrito. Y me preguntaba qué pasaba con el cuerpo, más allá de la teoría cómo lo estamos viviendo las mujeres, con el hecho de no poder expresar los miedos porque la mujer tenía que ser el pilar emocional de la familia. Entonces junto a varias artistas hicimos performance abordando distintos temas, cada quien desde su casa".

Asimismo, en marzo de este año, junto a la artista y curadora Viviana Martínez organizó una muestra llamada Miradas Feministas al Espacio Público en el Museo de la Ciudad de México

"Había una visibilidad de los movimientos feministas en México, pero nos vamos al confinamiento y desaparecemos de ese espacio público, pensando en eso, decidimos tener una muestra de cómo las artistas se han apropiado de esos espacios de manera creativa y poética, presentando piezas realizaron entre el 2000 y 2020".

Actualmente ha estado trabajando en Biblioterapia feminista, creando círculos de lectura con mujeres.

"Invitar a grupos pequeños de escritoras para hablar de algún libro que les haya despertado algo o que haya sido sanador, para compartir experiencias. La lectura tiene un carácter terapéutico para construirnos como sujetos de nuestra propia narrativa".

A lo largo de su trayectoria, Yunuen ha trabajado de la mano con muchas mujeres, sumando esfuerzos para reconocer y visibilizar la labor de las artistas.

"Disfruto mucho el trabajo con otras mujeres, me parece que hay mucha potencia en la colectividad, me parece que unir intereses e ideas, hacer diálogos siempre es un proceso muy rico", finalizó.