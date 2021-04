Se deben de modificar políticas de la UAEM: Karime Díaz

El feminicidio de una estudiante universitaria, llevó a la bióloga Karime Díaz fundar la Colectiva Vivas Nos Queremos, con la cual no solo dan acompañamiento a víctimas de la violencia, mejorar los protocolos de atención en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y la búsqueda de implementación de medidas de prevención.

Karime Díaz bióloga y fundadora de la Colectiva Vivas Nos Queremos, estudio en la UAEM biología, realizó una maestría en investigación educativa, actualmente es candidata a maestría en ciencias cognitivas.

En 2017 la colectiva surge de una preocupación en Cuernavaca, después del feminicidio de la universitaria María Fernanda Toledo, “ en redes empezaron a tratar de convocar a una marcha y fui yo y algunas de mis estudiantes que empezamos hacer un evento en facebook se empezaron adherir mucho más mujeres, una de las marchas más significativas feministas que ha habido en Cuernavaca y partir de eso surge la colectiva”.

Actualmente trabajan de forma conjunta con la unidad de atención a víctimas de violencia de la UAEM para tratar de erradicar y atender los casos de violencia en la comunidad universitaria

“Lo que nosotros hacemos en canalizar con otras colectivas los casos de las diferentes violencias, nuestro trabajo principal es junto con la unidad de atención de violencia de víctimas de la violencia, canalizar de que manera podemos contribuir a mejorar el ambiente universitario y mejorar la vida digna de las estudiantes, administrativas y académicas de la comunidad”, expresó.

La activista refiere que si bien no sea hecho un diagnóstico de los principales problema so violencias que aquejan a las mujeres de la comunidad universitaria, si existen denuncias, y refiere que actualmente existe un avance en protocolos de atención a víctimas de la violencia y la apertura de las autoridades universitarias.

“Estamos tratando de actuar de la mejor manera para no solamente atender o dar seguimiento a esos casos o acompañamientos, sino que la prevención es muy importante, hasta la fecha hemos realizado varios eventos, académicos en los que invitamos a expertas hablar tanto de sus vivencias, como de temas que pueden informar a la comunidad universitaria para la atención de las violencias”, dijo.

Estos trabajos no han sido sencillos, pero las autoridades universitarias han abierto las puertas para llevar a cabo sus eventos, Karime Díaz indicó que se deben de modificar diversas políticas al interior de la universidad y poder atender de manera correcta los casos.

“Creemos que si la universidad es un ejemplo de desarrollo y de construcción se puede reflejar al exterior, creemos que la universidad puede ser un modelo en atención a la violencia, que podamos replicar al exterior en otras universidad, porque no es propio de una institución”, puntualizó.

Llamó a la sensibilización de toda la comunidad universitaria puesto que existe un problema generalizado, vivimos en un estado con Alerta de Violencia de Género.

Aquellas mujeres que vivan algún problema de violencia o que se sientan vulneradas en la UAEM, pueden acercarse con la Unidad de atención a Víctimas de la Violencia o a través de la página de facebook La Colectiva Vivas nos Queremos Morelos.

En cuanto a las críticas dirigidas hacia el feminismo, sobre todo a las acciones de protesta que se han venido desarrollando, Karime Díaz indicó que todas las feministas pasan por un momento de incertidumbre, de no poderse proclamar como tal, “aquí esta su manada , infórmense, creo que es la mejor manera de combatir el machismo porque el feminismo no es como no lo han pintado”.

Finalmente, indicó que las mujeres deben ser sororarias entre nosotras , y juntas somos resistencia.