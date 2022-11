Yo no doy protección a nadie: Cuauhtémoc Blanco

“A mi que no me involucren, si tienen los audios que me lo avienten”, dijo el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, respecto a supuestos audios en donde se presume brindaría protección al asesino de Ariadna Fernanda; negó que proteja a delincuentes y tampoco a servidores públicos que podrían estar relacionados con ellos.

Dijo compartir la opinión del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre que la investigación de este crimen debe ser atraída por la Fiscal General de la República para dar mayor certeza.

Es el Congreso del Estado quien debería actuar para solicitar a la salida del fiscal Uriel Carmona Gándara, sería un momento oportuno, dijo el mandatario al tiempo de pedir a los legisladores del G-14 no se escondan y dejan de proteger al fiscal.

