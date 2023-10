Viridiana León se reunió con la Junta de Gobierno de la UAEM

La mañana del 6 de octubre la aspirante a la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Viridiana León Hernández acudió a la Junta de Gobierno para la entrevista protocolaria, donde realizó la presentación de sus propuestas.

León Hernández señaló que esta entrevista es para que la Junta de Gobierno conozca el diagnóstico sobre la situación que realizó con respecto a la Máxima Casa de Estudios y con ello, conocer sus áreas de oportunidad para trabajar en la rectoría 2023-2029.

La aspirante señaló que son diez retos principales los que tiene la UAEM, sin embargo, debido a los procesos en los cuales se está manejando la selección, prefirió no entrar en detalles.

En relación a las metas, León Hernández explicó que son a corto, mediano y largo plazo, por lo que ya se establecieron ejes rectores para actuar: "Queremos construir desde las herramientas de la operación estratégica, y el tema central en donde tiene que crecer el binomio, calidad educativa y sustentabilidad de la institución", expuso.

León Hernández refirió que en los temas centrales y prioritarios, es mantener a la universidad como una de las mejores a nivel nacional, además de innovar en cuanto a educación.

Asimismo, dijo que otro de los puntos prioritarios será continuar con unas finanzas sanas, incluyendo mejorar y dignificar los salarios de los académicos.

La aspirante especificó que la Junta de Gobierno tendrá que tomar la mejor decisión para enviar su propuesta, para que la tercera semana de noviembre realice el Consejo Universitario la elección, esto de acuerdo con la convocatoria y las fechas que se establecieron.

En relación a la solicitud del rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, para que los candidatos renuncien a sus cargos, León Hernández señaló que no se niega a esta situación, sin embargo esta decisión será a consideración de los demás interesados.

"No está establecido, no viene ni en la convocatoria ni en el estatuto, por eso no lo hemos hecho; pero por supuesto que yo estaré sensible de las condiciones y trabajo para la unidad de mi institución", concluyó.