Violan restricciones de navegación en Teques

Residentes y visitantes de la laguna de Tequesquitengo, no están respetando la prohibición de la navegación, ordenada por la Capitanía de Puerto, a cargo de Ricardo Reyes Aldrete, capitán de altura y capitán de Puerto en Tequesquitengo.

La denuncia que en forma anónima hicieron particulares, hace énfasis en que se ésta ignorando la recomendación emitida a lancheros y prestadores de servicios, prohibiendo la navegación como parte de las medidas de contención por la contingencia de la Covid-19, ya que salen a navegar a diferentes horas del día.

Por su parte, los lancheros rechazan que sean ellos; “hemos respetado las indicaciones, pese a ser nuestra única fuente de ingresos”, dijo un trabajador de la localidad, al dar a conocer que desde el 29 de Marzo, la Capitanía de Puerto emitió la recomendación.

El documento establece las medidas preventivas para la mitigación y control de riesgo para la salud, con fundamento en el artículo 37 y 49, fracción IV de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; se prohíbe estrictamente la navegación en el Lago de Tequesquitengo. Sin embargo, señala que desde la semana pasada y este fin de semana, algunos particulares han salido a navegar en el mar de Morelos, sin embargo, no se ha visto que la capitanía tome acciones contra quienes desobedecen las instrucciones.

Lamentaron que no se apliquen los ordenamientos para todos: “algunos turistas se escudan señalando que sólo fue una recomendación y que no están cerca de las personas, pues vinieron a su casa de descanso y mantienen la sana distancia; sin embargo, se ha señalado en reiteradas ocasiones que no son vacaciones”, por lo que al trascender la queja, pidieron que el trato sea equitativo.

La prohibición de la navegación en el embalse por disposición oficial, se dio a conocer a través de la circular 079/2020, que la Secretaría de Marina, a través de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, informó a la comunidad del lago de Tequesquitengo que en seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud, en relación a las medidas preventivas implementadas para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad de Coronavirus, se prohíbe la navegación de embarcaciones en el lago.

Pero la Capitanía de no ésta realizando la supervisión para hacer valer esta medida, denuncian ciudadanos que acudieron en busca de este servicio y les fue negado, cuando ven motos acuáticas y lanchas que están navegando sin ninguna restricción.

