Evaden los bloqueos polleros municipales

Ocho municipios del estado decidieron hacer a un lado el Artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el cual se consagra la libertad de tránsito, y cerraron sus entradas y salidas a todo ciudadano ajeno a sus localidades, pese a que el gobierno del estado insistió en que este tipo de medidas no estaban permitidas.

Tetela del Volcán, Yecapixtla, Hueyapan, Totolapan, Zacualpan de Amilpas, Ocuituco y Atlatlahucan, y recientemente Tepoztlán, instalaron puntos de revisión en los que con toda autoridad revisaban las credenciales de todos los que llegaban municipio "si eres de aquí, pasas, si no, regresa a tú casa".

En Tepoztlán las redes sociales no se hicieron esperar para correr el rumor que al estilo tijuanense, los polleros ofrecian cruzar hacia el municipio, mientras que el personal del Ayuntamiento, apoyados por la Guardia Nacional y las policías estatal y municipal, instalaron su propio retén.

"Se instalaron puntos de revisión en este punto de la Gasolinera, otro en la entrada a Santiago Tepetlapa y un tercero en la entrada a San Juan"; comenta una de las trabajadoras del Ayuntamiento quien porta su gorra con el nombre de "Tepoztlán".

Las 24 horas permanece instalado este retén que se ha topado con quienes hacen berrinche e intercambian palabras con los trabajadores que insisten: "no son vacaciones".

En las rutas, el personal sube y pide a los pasajeros mostrar su credencial de elector para que puedan ingresar.

"Es falso que cobremos por entrar", responde otra de ellas al ser cuestionada Sobre la veracidad de las redes sociales.

Juan y su familia bajan de un automóvil con todo y piñata pretendiendo pasar a festejar el cumpleaños de su nieto, pero de inmediato se acerca una empelada y le dice que no podrá entrar.

"Estoy encabronado hasta me peiné y no me dejaron pasar que porque no tengo credencial de elector de aquí, mi hija vive aquí así que imagínese si ella se enferma no podré ni verla".

Continúa: "es el cumpleaños de mi nietecito ,solo íbamos a estar como quince o diez personas era solo familia, venimos de aquí cerquita, de Villa Santiago".

Mientras espera en la parada para regresar, lo aborda un taxista que portaba un radio en la mano para ofrecer: "lo paso por otro lado, ¿cuántos son?", pregunta, "pero ya le dije a mi familia que vamos de regreso", le contesta Juan.

Luego el taxista se siente observado y guarda silencio, "bueno a dónde va lo llevo, si es de regreso a Villa Santiago le cobro 15 por cada uno".

La vecina que se encuentra esperando la ruta, cuenta: "el taxi los aborda aquí, se mete a la autopista y en aquel acceso lo dejan pasar porque como están rotulados como Tepoztlán, los dejan pasar".





En la región oriente

Suman un total de siete municipios de la región oriente de Morelos que cierran sus accesos a visitantes; durante este sábado, se sumaron los municipios de Atlatlahucan, Totolapan y Zacualpan de Amilpas, quienes se suman a la medida que emprendieron Tetela del Volcán, Hueyapan, Ocuituco y Yecapixtla, esto con el fin de prevenir posibles contagios por Covid-19:

En ambos municipios que se sumaron este sábado a este cierre de sus fronteras, se unieron las guardias comunitarias, y también participan elementos de Seguridad Pública, la sociedad civil y autoridades municipales quienes han instalado puntos de revisión para restringir el acceso a turistas y visitantes a estas localidades, y solo se permite el acceso a quienes acrediten que viven ahí.

En el municipio de Totolapan, el edil, Sergio Omar Livera Chavarría señaló que esta medida se implementó a partir de este sábado, en donde se acordó en impedir la entrada a toda aquella persona que no son del municipio y solo permitir la entrada y salida para las que son residentes y lo pueden confirmar mediante credencial de elector o comprobante de su domicilio.

Asimismo el alcalde invitó a la población a que con el fin de evitar posibles contagios por Covid-19, es necesario que la ciudadanía se quedé en sus casas para resguardarse y así prevenir contraer esta enfermedad y pidió que para la salida de compras de víveres solo salga una persona, y evitar salir con menores de edad y adultos mayores.

Respecto a los puntos de revisión se encuentran en los tres accesos al municipio de Totolapan Crucero de Nepopualco por la Federal, Crucero con límites de San Andrés y Escuela Secundaria Totolli.

En tanto en el municipio de Zacualpan de Amilpas, se instalaron puntos de revisión en sus accesos, en donde se revisa que quienes deseen ingresar sean vecinos de ese municipio o de la comunidad de Tlacotepec, además de que también realizan acciones de sanitización de los vehículos tanto particulares como del transporte público, lo cual señalan permite desinfectar y aminorar el riesgo de posibles contagios.

Con información de Ofelia Espinoza