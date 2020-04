Cierran comercios calificados como no esenciales

Establecimientos calificados como no esenciales en Jojutla, fueron cerrados al reforzarse las medidas de contención de contagio de la Covid19, el regidor, Carlos Brito Ocampo quien acompaño el operativo y explicó a los comerciantes las disposiciones federales; “No ha sido fácil, sabemos el daño económico que esta pandemia dejará y tendremos que trabajar en ello para recuperarnos, pero es el momento de frenar al virus y evitar que se propague y con ello colapsar los servicios de salud, pero principalmente que se pierdan vidas”.

Para el regidor, quien además tiene la comisión de Derechos Humanos, al acompañar el operativo explicó esta es una decisión que se toma desde la autoridad federal competente, desde el Consejo de Seguridad General, que es un órgano, de salubridad, es un órgano constitucional de la autoridad federal, parecido al Presidente de la República, al Secretario de Salud y desde el 31 de marzo que nos notificaron a las autoridades municipales, teníamos que proceder, y se notificó.

Refiere que se pidió a balnearios y otros giros comerciales como bares y centros recreativos unidades deportivas, gimnasios entre otros que no están explícitamente puestos en este acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación en su fracción 2, inciso C, sobre las actividades económicas no esenciales para la contingencia de coronavirus Covid-19.

“Entendemos que para todo mundo sus actividades son actividades esenciales, pero no lo son, y se les están notificando las que sí se pueden tener servicios como; gasolineras, casas, mercados de frutas, de alimentos preparados, verduras y legumbres, de medicamentos como farmacias, restaurantes e incluso ferreterías, bancos, aseguradoras, los mercados y autoservicios Oxxo, sorianas, entre otros, están permitidas las guarderías aunque parezca polémico, los servicios de mensajería, paquetería, productos de limpieza, químicos, entre otros”.

Agregó Brito Ocampo; “Y todo lo que no esté aquí en el acuerdo de las autoridades sanitarias y científicas, necesitamos cerrar, tengan o no tengan gente, necesitamos cerrarla para cortar la llave a las aglomeraciones, a la movilización y a la actividad comercial, no de manera permanente, de aquí al 30 de abril”, quien insiste que estas medidas son mucho más efectivas que el cubre bocas, qué otras cosas que se han dicho en varios lados, no hay como guardar la sana distancia, el metro y medio, cerrar negocios y quedarnos en casa, son tres medidas que si funcionan”.

Sobre el doble o triple cubre bocas, dijo que eso puede apoyar, pero es una aportación mínima, a lo que si nos puede aportar, hacer algo más masivo, que no haya gente transitando, que no haya aglomeraciones e incluso sana distancia dentro de la casa, las medidas que si son efectivas y que si nos generan efectos y que nos va a evitar que se nos colapsen los hospitales, eso es lo que está pidiendo, es lo que nos está mandatando la autoridad federal y que se tiene que catar.

Reconoció que todo mundo dice qué voy a comer, yo debo, voy al día, y no puedo dejar de trabajar, pero estamos pidiendo también el apoyo al Gobierno Federal, estamos pidiendo el esfuerzo como autoridad municipal, para ver si podemos comprar las cosas, pero no hay una respuesta inmediata, y con estas medidas de cierres de establecimientos, estamos buscando salvar vidas, apelando a lo que marca la autoridad federal.

En los mercados a pesar de que están señalados como lugares abiertos, los mercados de alimentos, estos siguen abiertos, pero están haciendo la indicación muy puntual en alimentos, hay muchos giros dentro del mercado, e incluso “maquinitas” venta de artículos religiosos, velas, plásticos que no están contemplados como parte de la actividad económica esencial, y por eso el área de servicios públicos municipales va a suspender esas “maquinitas” que además son ilegales, eso es competencia federal y ya es un compromiso, tenemos que mandar un mensaje único y generalizado, la gente va a estar de acuerdo “todos coludos o todos rabones, todos con la ley y sino la ley no es la ley” agregó.

Y es que en Jojutla ya se registraron casos de Covid-19, que llegan al Hospital General Ernesto Meana San Román, y ante la situación de salud actual, es necesario fortalecer las acciones preventivas para reducir el riesgo de contagio de COVID-19 en nuestro municipio: “Apoyemos todos para que pronto regresemos a la normalidad”.

“No ha sido fácil, sabemos el daño económico que esta pandemia dejará y tendremos que trabajar en ello para recuperarnos, pero es el momento de frenar al virus y evitar que se propague y con ello colapsar los servicios de salud, pero principalmente que se pierdan vidas, por ello se invitó al sector comercial de Jojutla, considerado como actividad no esencial durante la contingencia de salud, a cerrar sus puertas hasta el 30 de abril de 2020, como lo establece el acuerdo federal, a fin de evitar la aglomeración de personas y mantener la sana distancia, como una de las medidas más efectivas para evitar el contagio de Coronavirus COVID-19