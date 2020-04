[VIDEO] Reduce un 60 por ciento la movilidad en Cuernavaca

VIDEO || Asegura Cuernavaca que logró reducir movilidad en 60 por ciento

Si bien al momento ningún ciudadano ha sido remitido a los separos por desobedecer el resguardo en casa, la capital logró reducir la movilidad hasta 60 por ciento; "sin embargo, es necesario que esto continúe y los ciudadanos contribuyan aún más, porque en colonias y poblados la actividad sigue como si nada está pasando", confió el secretario del ayuntamiento, Erick Santiago Romero.

Desafortunadamente, confió, el gobierno federal exhibió la labor que ha estado raizando la autoridad en Morelos, donde no se ha podido reducir la movilidad y el tránsito de las personas como era deseado, esto a una semana de que el gobierno de la capital informó de algunas medidas más severas con el fin de limitar el tránsito de los ciudadanos, anteponiendo y respetando en todo momento los derechos humanos de la gente.

“No es una ocurrencia, sino se ha convertido en una necesidad el hecho de que se busque limitar el acceso a los espacios públicos, están las medidas decretadas y se están haciendo las inspecciones todos los días, convocando a los ciudadanos que no tienen nada que hacer en la calle a que se resguarden. Sobre todo por la etapa que se está viviendo, no es un invento de la autoridad municipal sino es un llamado que se hace desde el ámbito federal para que se limite el movimiento de sus ciudadanos”, señaló.

Afirmó que en el caso de Cuernavaca ha logrado disminuir hasta 60 por ciento la movilidad, pero evidentemente será necesario reducir todavía más, por eso, junto al alcalde capitalino realizaron un recorrido por el primer cuadro de la capital con el fin de atestiguar que los ciudadanos atiendan y los locales con actividades no esenciales estén cerrados; “vimos con gusto que se limitó el tránsito de las personas y no dejaremos de estar con las campañas para que los ciudadanos se resguarden en casa de manera indefinida y que no salgan si no es necesario hasta en tanto la autoridad en salud federal y estatal digan lo contrario”.

Desafortunadamente ante la curva de crecimiento de la enfermedad en Cuernavaca, recordó que los miembros del Comité Municipal de Contingencia Covid- 19 (CMCC-19), que en Cuernavaca se encuentra el 86 por ciento y de las 28 defunciones, siete de éstas en la capital del estado.

Por ello, llamó a la ciudadanía a respetar las medidas de aislamiento y quedarse en casa. Refirió que ya habrá momento de disfrutar nuevamente de los espacios públicos y a recobrar la normalidad en las actividades en conformidad con las medidas que en su momento dicten las autoridades sanitarias.