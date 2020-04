En Cuernavaca, despensas se entregarán sin intermediarios

Previo estudio socieconómico y cruce de información, el Ayuntamiento de Cuernavaca elaborará el censo de las personas sin ingresos fijos y sin salario que en el municipio requieran del apoyo de algunas de las 4 mil 200 despensas que se entregarán en forma quincenal durante tres meses, informó el alcalde Antonio Villalobos Adán.

En reunión informativa con representantes del Consejo Cívico Ciudadano de la ciudad, Elí Beltrán y Andrés Mendiola, así como Julio Sánchez, dirigente de músicos y trovadores del zócalo y plaza de Armas de Cuernavaca, el presidente municipal advirtió que una vez identificadas, las personas con auténtica necesidad de apoyo alimentario recibirán las despensas en sus domicilios y deberán ser nativas y residentes permanentes de la demarcación capitalina.





Sobre la calle Gutenberg, a un costado de la plaza “Emiliano Zapata Salazar”, Villalobos Adán insistió que la dotación de los paquetes con alimentos no será a través de líderes de vendedores, ni representantes de colonos, ni sindicatos o asociaciones, sino directamente entregados por el Comité de regidores y de la Presidencia Municipal a los músicos, mariachis, globeros, payasos, vendedores de elotes y demás personas que acrediten ser nativos o residentes de fijo de Cuernavaca y que por ahora no tienen ingresos debido a las medidas de la contingencia.

Ayúdenme a respetar el procedimiento que nos exigen el Cabildo y la administración municipal; anótense si son de Cuernavaca, anoten a vecinos cuernavacenses con auténtica necesidad de apoyo de alimentos para su familia, pero con transparencia para ayudar a quien de verdad lo requiere

A pregunta de los ahí reunidos, Antonio Villalobos explicó que, en efecto, mucha gente viene de otros municipios del estado y otras entidades a trabajar y vender “y no les estoy negando que requieren ayuda, pero ahora se trata de la gente de Cuernavaca, porque así me lo exigen las reglas marcadas por el Cabildo para la distribución de la ayuda", recalcó.

En esta acción no hay colores, no hay partidos, no estamos en campaña; es tiempo de apoyarnos, pero sobre todo a la gente que vive al día y que por la contingencia se ha quedado sin ingresos

El alcalde de Cuernavaca señaló que en breve se darán a conocer los días de entrega de las despensas y que la tarde de este lunes se abrió a través de las redes sociales del Ayuntamiento, el registro de peticiones para que la gente que así lo considere solicite el apoyo alimenticio.

Los datos proporcionados serán verificados y cruzados por el comité de regidores y funcionarios para comprobar la auténtica necesidad del solicitante.

Integrantes del Consejo Cívico Ciudadano de Cuernavaca, los representantes de diversos grupos de músicos, vendedores y artistas callejeros que laboran en el centro de la ciudad reconocieron al presidente municipal la iniciativa de apoyar a los sectores vulnerables y se comprometieron a transparentar las solicitudes de despensas para auténticos habitantes de la ciudad.