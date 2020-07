[VIdeo] Impide el Municipio instalación de ambulantes en Vicente Guerrero

Por segundo día consecutivo el gobierno de la capital impidió que comerciantes ambulantes instalarán sus puestos en la calle Guerrero y aledaños, únicamente 25 que tienen permiso comenzaron a vender; el resto, acompañado por su abogado Enrique Paredes y el coordinador de NGS, Benhur Hernández Bringas, adelantaron que iniciarán una demanda penal en contra del presidente municipal, Antonio Villalobos y dos de sus funcionarios como responsables de las agresiones.

Desde temprano cuando llegaron los comerciantes encontraron una gran presencia de uniformados, por lo tanto ya nada pudieron hacer para colocar sus puestos sobre la banqueta ya que fue ocupada por policías a lo largo de la calle Guerrero.

Solo como espectadores el grupo de comerciantes que no se les permitió instalarse, esperó la llegada del abogado y su vocero; negaron que su intención esté basada en la ilegalidad, “tenemos los permisos expedidos por el ayuntamiento para ejercer el derecho de comercio en la vía pública en la calle de Guerrero, y que no han sido renovados por culpa del municipio que no ha querido renovarlos”, aseguró, mostrando hojas membretadas del ayuntamiento.

Negó que se les llame como tolerados porque cuentan con el registro adecuado de otras administraciones, no de la actual. Por eso ante la agresión de la que fueron objeto por parte de funcionarios de Protección Civil, como ejemplo la señora Clara que fue arrojada por una camioneta oficial, comenzaron una denuncia penal ante la fiscalía “estamos imputando el delito al presidente suplente Antonio Villalobos como autor intelectual de los hechos, al secretario de seguridad pública municipal y el subsecretario de PC, como los responsables de las agresiones a los ciudadanos”. Al mismo tiempo, también acudirán al congreso para iniciar un juicio político en contra del alcalde capitalino.

Por su parte el presidente municipal, Antonio Villalobos Adán, afirmó que se cumplirá sin excepción con la preservación del estado de derecho, siempre a favor de los habitantes y hoy más que nunca con la meta de preservar su salud ante la pandemia por coronavirus.

Adelantó que la Consejería Jurídica está procediendo por la vía legal, sobre todo porque existen pruebas gráficas (videos y fotos) donde se aprecia que las agresiones provinieron del exterior hacia la cabina de los conductores de un vehículo oficial, donde hubo manazos, golpes, y una persona incluso intentó detener la unidad en marcha, explicó. Villalobos dio a conocer que se han presentado las denuncias correspondientes.