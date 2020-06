Ordena Suprema Corte seguir confinamiento en Morelos

Este martes el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, Samuel Sotelo Cuevas informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dio la razón al Ejecutivo y el municipio de Cuautla está obligado a cerrar de las actividades no esenciales, en unas horas la máxima autoridad judicial en el país podría admitir el mismo resolutivo con Cuernavaca.

La resolución deja sin efectos el Acuerdo de Cabildo de la localidad, por lo que la reactivación de las actividades económicas deberán ser suspendidas.

El pasado miércoles 24 de junio el Ejecutivo por su conducto, presentó dos controversias contra los municipios de Cuernavaca y Cuautla, por haber determinado de forma "unilateral" la reapertura de las actividades económicas aún cuando el color del semáforo se encuentra en rojo.

La Suprema Corte admitió la controversia y la calificó como urgente por el momento que atraviesa el país por la pandemia, en este sentido debo informar que se concedió dejar sin efectos el Acuerdo de por el que se establecen los lineamientos generales que se deberán implementar para la apertura de las diferentes actividades en el municipio de Cuautla.

Especificando que la resolución tendrá vigencia "hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie respecto del Fondo del asunto", siendo así que mientras eso ocurre el municipio tendrá que retraerse en lo que aprobó.

Respecto a la resolución de Cuernavaca ésta podría llegar en cualquier momento, respondió.

El Consejero dijo que los tiempos para que Cuautla acate la resolución serán determinados por la misma Corte, así también en el sentido que las habrá de acatar, sin embargo da hacer caso omiso el cabildo podría ser sancionado severamente hasta con la destitución.

El no acatar una orden judicial implica sanciones importantes, existen las más severas que tienen que ver con la destitución, por ahora no tenemos el Acuerdo completo pero de no acatar caen en responsabilidades.

Lo antes mencionado se dio en la rueda de prensa del Comité de Seguridad en Salud, en donde también se informó de 37 nuevos infectados por Covid-19, y 9 defunciones más, Cuernavaca y Cuautla encabezan la lista de casos confirmados con 763 y 399 respectivamente.

Morelos continúa en semáforo rojo, entendemos la situación económica pero se debe dar prioridad a la salud de la población, seguimos en ascenso de casos.

Secretario de Salud Marco Antonio Cantú Cuevas.





